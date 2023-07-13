В зоне СВО погиб сержант из Тюменской области

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
«Седьмого июля в зоне специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб сержант Нигматуллин Дамир Калбаевич», — сообщил паблик «ЧС Тюмень».
Родные и близкие тюменца смогут с ним проститься в мечети города Ялуторовска 15 июля с 14:00 до 15:00. В администрации города Ялуторовска сообщили «Нашему городу», что знают о смерти военного, но более точной информации у них нет.
Ранее сообщалось, что накануне 25-летия в ЛНР погиб мотострелок из Тюмени Никита Архипов. Он находился на территории ЛНР, награжден Орденом Мужества (посмертно).