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В зоне СВО погиб сержант из Тюменской области

13 июля 2023, 10:27
Фото: 1MI
В зоне СВО погиб военнослужащий из Тюменской области Дамир Нигматуллин. 15 июля пройдут его похороны.
«Седьмого июля в зоне специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб сержант Нигматуллин Дамир Калбаевич», — сообщил паблик «ЧС Тюмень».
Фото: Скрин паблика ВК "ЧС Тюмень"

Родные и близкие тюменца смогут с ним проститься в мечети города Ялуторовска 15 июля с 14:00 до 15:00. В администрации города Ялуторовска сообщили «Нашему городу», что знают о смерти военного, но более точной информации у них нет.

Ранее сообщалось, что накануне 25-летия в ЛНР погиб мотострелок из Тюмени Никита Архипов. Он находился на территории ЛНР, награжден Орденом Мужества (посмертно).

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Военные#Похороны#СВО
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