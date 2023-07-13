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В Тюмени подорожал бензин. Почему?

13 июля 2023, 07:31
Фото: 1MI

В Тюмени подорожает бензин

В Тюменской области растут цены на бензин. За последнюю неделю стоимость топлива поднялась почти на 40 копеек за литр.
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Тюмень

Литр АИ-92 в среднем теперь стоит 47 рублей 66 копеек (неделей ранее 47 рублей 29 копеек), цена на АИ-95 выросла до 52 рублей 50 копеек (52,01 рубля ранее). Литр АИ-98 на заправках подорожал до 62 рублей 56 копеек (62 рубля 46 копеек ранее). Стоимость дизельного топлива не изменился и сегодня составляет 59 рублей 53 копейки за литр, сообщает Тюменьстат.

По мнению аналитиков, к росту стоимости топлива привели ослабление курса рубля, увеличение объемов экспорта. Сегодня Россия отправляет за границу порядка 15-20% от общего объема производимого в стране топлива. Ранее объемы экспорта не превышали 10%. Также оказывают влияние на стоимость бензина из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

Аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение стоимости топлива. На данный момент по информации Росстата цены уже обогнали уровень инфляции.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области автомобили могут подорожать на 10-15% в августе подержанные автомобили. На увеличение стоимость повлияет рост курса валют. В первую очередь подорожание коснется ввозимых по параллельному импорту авто.

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