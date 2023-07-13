В Тюмени подорожал бензин. Почему?

Литр АИ-92 в среднем теперь стоит 47 рублей 66 копеек (неделей ранее 47 рублей 29 копеек), цена на АИ-95 выросла до 52 рублей 50 копеек (52,01 рубля ранее). Литр АИ-98 на заправках подорожал до 62 рублей 56 копеек (62 рубля 46 копеек ранее). Стоимость дизельного топлива не изменился и сегодня составляет 59 рублей 53 копейки за литр, сообщает Тюменьстат.