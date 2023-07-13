В РЭО рассказали о партнерах по реализации программы обучения в сфере ESG

«Обучающиеся по программе „ESG-трансформация предприятий“ смогут развить свои компетенции по формированию стратегии, направленной на развитие компании в контексте ESG», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, обучение предполагает освоение цифровых технологий и современных методов исследования, правовых аспектов экологического мониторинга, практик эффективного менеджмента и управления. Об этом пишет transsibinfo.com.