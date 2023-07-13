В РЭО рассказали о партнерах по реализации программы обучения в сфере ESG

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
«Обучающиеся по программе „ESG-трансформация предприятий“ смогут развить свои компетенции по формированию стратегии, направленной на развитие компании в контексте ESG», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, обучение предполагает освоение цифровых технологий и современных методов исследования, правовых аспектов экологического мониторинга, практик эффективного менеджмента и управления. Об этом пишет transsibinfo.com.
В роли партнеров программы выступают институты Российской академии наук: Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля (ИБХФ), Институт проблем химической физики (ИПХФ), Институт химической физики имени Н. Н. Семенова, Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ СО РАН), а также Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий (НИИЭМИ).
Отрасль по обращению с отходами и производству продукции с применением вторсырья в качестве партнеров представляют группа ПОЛИПЛАСТИК, АО «Метаклэй», компания «Оптиком», компания «Упаковочные Технологии», группа «Эколайн», компания PolyER.
Выпускники магистратуры смогут выпускать новые продукты в соответствии с общей стратегией компании и нуждами целевой аудитории потребителей, генерировать идеи и гипотезы, планировать работы и комплексный многофакторный анализ производственных процессов на всех этапах создания продуктов, разрабатывать инновационные решения нетривиальных производственных задач.
Среди тем научно-исследовательских работ предполагаются темы, связанные с исследованием биоразлагаемых гибридных пластиков, биосовместимых полимерных материалов медицинского и гигиенического назначения, новых экологически безопасных технологий получения и модификации эластомеров и резин. Ожидается, что подготовка новых кадров обеспечит отрасли продвижение в создании экономики замкнутого цикла.
Срок обучения составляет 2,5 года, форма обучения — очно-заочная. С дополнительной информацией о программе магистратуры «ESG-трансформация предприятий» можно ознакомиться на официальном сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова. Контактное лицо по вопросам обучения по программам магистратуры — Уткина Александра Сергеевна, замдиректора Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии», 8 (495) 800-12-00, доб. 1629, адрес электронной почты: [email protected].