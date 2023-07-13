Тюменскую стримершу Жади отправили в СИЗО

Расследование уголовного дела об истязании матерью ребенка в Тюменской области находится на личном контроле руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По озвученной в СМИ информации, родители мальчика, в том числе стримерша, страдают алкогольной зависимостью.