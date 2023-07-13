Тюменскую стримершу Жади отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
32-летней женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи УК РФ «Истязание». Тюменка ранее в прямом эфире на своем канале в соцсетях оскорбляла своего 12-летнего сына, угрожала «убить и закопать».
Расследование уголовного дела об истязании матерью ребенка в Тюменской области находится на личном контроле руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По озвученной в СМИ информации, родители мальчика, в том числе стримерша, страдают алкогольной зависимостью.
Ранее «Наш Город» писал, что детей 32-летней тюменки — 12-летнего подростка и 4-летнего малыша направили в реабилитационный центр. В настоящее время с ребятами ведут работу специалисты.