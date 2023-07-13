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Тюменскую стримершу Жади отправили в СИЗО

13 июля 2023, 08:32
Фото: СУ СК России по Тюменской области

Тюменскую стримершу Жади отправили в СИЗО

Тюменскую стримершу Жади отправили в СИЗО на два месяца — до 11 сентября.Такое решение принял сегодня суд.
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Тюмень

32-летней женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи УК РФ «Истязание». Тюменка ранее в прямом эфире на своем канале в соцсетях оскорбляла своего 12-летнего сына, угрожала «убить и закопать».

Расследование уголовного дела об истязании матерью ребенка в Тюменской области находится на личном контроле руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По озвученной в СМИ информации, родители мальчика, в том числе стримерша, страдают алкогольной зависимостью.

Ранее «Наш Город» писал, что детей 32-летней тюменки — 12-летнего подростка и 4-летнего малыша направили в реабилитационный центр. В настоящее время с ребятами ведут работу специалисты.

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