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Тюменский самолёт-амфибия подорожал за 3 года на 5 млн рублей

13 июля 2023, 16:39
Тюменцам предлагают купить настоящий самолёт-амфибию. «Орион — СК 12» стоит почти 20 млн рублей.
Фото: Авито

Объявление о продаже появилось на сайте «Авито», владелец пытается реализовать его с начала лета. На данный момент он зарегистрирован, имеется радиомаяк, СЛГ до 2024 года. Произведён в 2022 году, физически самолёт находится в поселке Московский на улице Молодёжная, 21 (недалеко от Тюмени).

«Наш город» подчёркивает, что в 2020 году «Орион — СК 12» стоил 15 млн рублей. Тогда был уволен глава МКУ «Комитет по информатизации Тюмени» Игорь Кравченко (он приобрёл себе один такой).

Стоит отметить, что самолет-амфибия «Орион — СК 12» разработан тюменцами в 2002 году. Воздушное судно имеет массу около 0,7 тонны. Дальность полета до 1 000 километров.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Деньги
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