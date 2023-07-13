Тюменский самолёт-амфибия подорожал за 3 года на 5 млн рублей

Объявление о продаже появилось на сайте «Авито», владелец пытается реализовать его с начала лета. На данный момент он зарегистрирован, имеется радиомаяк, СЛГ до 2024 года. Произведён в 2022 году, физически самолёт находится в поселке Московский на улице Молодёжная, 21 (недалеко от Тюмени).