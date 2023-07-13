Тюменский самолёт-амфибия подорожал за 3 года на 5 млн рублей

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Объявление о продаже появилось на сайте «Авито», владелец пытается реализовать его с начала лета. На данный момент он зарегистрирован, имеется радиомаяк, СЛГ до 2024 года. Произведён в 2022 году, физически самолёт находится в поселке Московский на улице Молодёжная, 21 (недалеко от Тюмени).
«Наш город» подчёркивает, что в 2020 году «Орион — СК 12» стоил 15 млн рублей. Тогда был уволен глава МКУ «Комитет по информатизации Тюмени» Игорь Кравченко (он приобрёл себе один такой).
Стоит отметить, что самолет-амфибия «Орион — СК 12» разработан тюменцами в 2002 году. Воздушное судно имеет массу около 0,7 тонны. Дальность полета до 1 000 километров.