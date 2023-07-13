Тюменские депутаты подготовят предложения по изменению закона о бухгалтерском учете

Posted 13 июля, 06:32
Published 13 июля, 06:32
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Встреча за круглым столом было организован по инициативе заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы, первого заместителя руководителя ЦИК «Единой России» Натальи Орловой. В обсуждении темы приняли участие депутаты регионального парламента, представители правительства области, научного сообщества и практики бухгалтерской сферы.
Модератором встречи выступила глава комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.
«Работой по совершенствованию законодательства в сфере бухгалтерского учета сейчас занимается специально созданный подкомитет по бухгалтерскому учету при профильном комитете по бюджету и налогам нижней палаты парламента страны. Цель ее визита в Тюменскую область — изучить опыт бухгалтерского учета в регионе и услышать мнение профильных региональных экспертов о необходимых изменениях нормативного регулирования данной сферы», — рассказала Наталья Орлова.
Главный вопрос, обозначенный на встрече — как упростить и улучшить труд трех миллионов бухгалтеров страны. Ибо в соответствующем документе нет норм прямого действия, изложена лишь концепция, основанная на международных стандартах отчетности тех лет.
«Поэтому закон нуждается в серьезной переработке», — уверена Наталья Орлова.
Подобные круглые столы прошли в ряде регионов страны. Состоявшийся в Тюменской области стал последним в весеннюю сессию Госдумы.
«Именно на региональном уровне мы получаем лучшие инициативы, которые в дальнейшем будут работать в масштабе всей страны. Предложения регионов позволяют принимать выверенные законы без множества поправок ко второму и третьему чтению», — поделилась Орлова.
Депутат Госдумы Иван Квитка сообщил, что предложения экспертного сообщества Тюменской области, сформулированные по итогам круглого стола, будут переданы в Государственную Думу для формирования нового закона в сфере бухучета.
«Для этого и проводятся круглые столы по всей страны — важно услышать мнение регионов», — уверен депутат.
Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский убежден, что изменения законодательства назрели.
«Для страны это вопрос не праздный, поскольку долгое время финансовая система находилась под влиянием международных стандартов. Это принципиальный стратегический вопрос. Необходимо, чтобы регионы приняли активное участие в процессе законотворчества», — считает Павел Белявский.
Врио председателя Тюменской областной думы, секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов отметил, что у профессионального сообщества появилась возможность изложить свое видение темы, а также задать напрямую все интересующие вопросы Наталье Орловой, которая глубоко погружена в тему совершенствования законодательства в области бухгалтерского учета.
«Тюменскому профессиональному сообществу дан уникальный шанс участвовать в создании нового закона о бухучете. Предложения, высказанные сегодня, завтра могут стать закрепленными нормами и правилами», — считает председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.
В ходе дискуссии прозвучало множество предложений по изменению действующего законодательства: необходимо закрепить разделение бухгалтерского учета на банковский учет, учет в бюджетных организациях, учет в коммерческих организациях и учет в некоммерческих организациях.
Кроме того, эксперты считают, что нужно рассмотреть возможность введения в действие стандарта для НКО «Некоммерческая деятельность», придать официальный статус профессиональному бухгалтеру, ввести в систему допобразования подготовку и аттестацию профессиональных бухгалтеров, привести в соответствие с действующей системой подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров требования к образованию и обучению в профессиональном стандарте «Бухгалтер».
Наталья Орлова по итогам работы круглого стола отметила, что тюменские эксперты подготовили качественные предложения. По её словам, в нашем регионе была обозначена проблема, которая не поднималась ни в одном другом субъекте — инициатива, касающаяся порядка исправления налоговых проверок и отражения в бухгалтерском учете.
Участники круглого стола высказали мнение, что необходимо законодательно закрепить разделение бухгалтерского учета на банковский учет, учет в бюджетных организациях (бюджетный учет), учет в коммерческих организациях и учет в некоммерческих (небюджетных) организациях.
Модератор мероприятия, председатель комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко, подводя итоги круглого стола, акцентировала внимание на том, что у тюменского бухгалтерского сообщества есть уникальный шанс принять участие в законотворческом процессе федерального уровня, обозначив те проблемы, которые они знают лучше всех.
«В целом были представлены хорошие, выверенные доклады, целесообразные и разумные изменения, которые могут стать строками будущего закона», — подытожила она.