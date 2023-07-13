Тюменские депутаты подготовят предложения по изменению закона о бухгалтерском учете

Кроме того, эксперты считают, что нужно рассмотреть возможность введения в действие стандарта для НКО «Некоммерческая деятельность», придать официальный статус профессиональному бухгалтеру, ввести в систему допобразования подготовку и аттестацию профессиональных бухгалтеров, привести в соответствие с действующей системой подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров требования к образованию и обучению в профессиональном стандарте «Бухгалтер».