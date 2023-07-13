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Трое человек утонули в Тюменской области за последние 4 дня

13 июля 2023, 08:08
Фото: 1MI
23 жителя Тюменской области утонули в начала купального сезона в водоемах региона. В числе погибших — 7 детей.
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Тюмень

По данным МЧС по Тюменской области, только за последние четыре дня в тюменских реках и озерах утонули три человека, в том числе двое несовершеннолетних.

9 июля вечером в Ишиме на городском пляже утонул 41-летний мужчина. 10 июля в Туре в селе Дубровное Ярковского района — подросток, решивший перейти протоку реки вброд. Накануне, 12 июля, трагедия произошла на диком пляже озера Андреевское — там погиб 17-летний юноша. Все случаи произошли из-за нарушения правил безопасности на воде.

Тюменцам напоминают, что купаться в необорудованных местах запрещено и опасно для жизни и здоровья. Официально жители и гости региона могут отдыхать на 11 пляжах.

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#Тюмень#Дети#Общество#Новости тюмени#Водоемы#Зоны отдыха#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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