Трое человек утонули в Тюменской области за последние 4 дня

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
По данным МЧС по Тюменской области, только за последние четыре дня в тюменских реках и озерах утонули три человека, в том числе двое несовершеннолетних.
9 июля вечером в Ишиме на городском пляже утонул 41-летний мужчина. 10 июля в Туре в селе Дубровное Ярковского района — подросток, решивший перейти протоку реки вброд. Накануне, 12 июля, трагедия произошла на диком пляже озера Андреевское — там погиб 17-летний юноша. Все случаи произошли из-за нарушения правил безопасности на воде.
Тюменцам напоминают, что купаться в необорудованных местах запрещено и опасно для жизни и здоровья. Официально жители и гости региона могут отдыхать на 11 пляжах.