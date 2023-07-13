Самолет из Москвы экстренно приземлился в Тюмени

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
По данным тг-канала AVIAINCIDENT, причиной прерывания полета стало низкое давление в гидросистеме.
«Экипаж воздушного судна доложил о загорании табло низкий уровень гидросистемы 2 и запросил совета авиакомпании по телефону. Авиакомпания рекомендовала следовать на запасной аэродром Тюмень для замены борта», — отмечено в сообщении.
Инцидент произошел накануне, 12 июля. Во время ЧП никто не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе на 15 часов был задержан вылет самолета из Тюмени в Сочи. Причиной этому стали ливневые дожди, обрушившиеся на южный город в воскресенье, 9 июля.