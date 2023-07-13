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Самолет из Москвы экстренно приземлился в Тюмени

13 июля 2023, 09:27
Фото: 1MI

Самолет из Москвы вынужденно приземлился в Тюмени

В Тюмени в аэропорту Рощино совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Ямал», следовавший по маршруту Москва (Домодедово) — Ноябрьск.
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Тюмень

По данным тг-канала AVIAINCIDENT, причиной прерывания полета стало низкое давление в гидросистеме.

«Экипаж воздушного судна доложил о загорании табло низкий уровень гидросистемы 2 и запросил совета авиакомпании по телефону. Авиакомпания рекомендовала следовать на запасной аэродром Тюмень для замены борта», — отмечено в сообщении.

Инцидент произошел накануне, 12 июля. Во время ЧП никто не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе на 15 часов был задержан вылет самолета из Тюмени в Сочи. Причиной этому стали ливневые дожди, обрушившиеся на южный город в воскресенье, 9 июля.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Самолет#Рощино#Тюмень#Тюменская область
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