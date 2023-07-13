РЭО: Глубина переработки электроники увеличится до 85% с 1 сентября

Граждане имеют возможность передать отходы электронного оборудования отдельно от ТКО несколькими способами. Можно сдать электронику юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, специализирующимся на обслуживании и ремонте такого оборудования или занимающимся его реализацией. А можно обратиться в компании, деятельность которых связана со сбором и переработкой отходов от граждан для накопления и передачи на обработку или переработку, а также предприятия, осуществляющие на законных основаниях деятельность по сбору, транспортированию, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению таких отходов, сбор отходов от граждан производится на условиях публичного договора.