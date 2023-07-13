РЭО: Глубина переработки электроники увеличится до 85% с 1 сентября

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев подчеркнул, что эти меры направлены на развитие экономики замкнутого цикла и обращения с отходами в стране, сообщает издание Transsibinfo.
Новые правила, вступающие в силу, устанавливают, что любой электронный отход, подлежащий утилизации, необходимо переработать на 85%, при этом остаток может составлять не более 15%. Это означает, что из общей массы отходов, поступивших на переработку, должно быть получено 85% вторичного сырья: пластик, стекло, черные и цветные металлы, отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения по требованиям к сбору и утилизации отходов в различных группах товаров с учетом отраслевой специфики. Эти предложения должны включать параметры глубины утилизации отходов.
Некоторые группы однородных отходов уже имеют установленную глубину переработки, такие как «Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных средств», «Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств» и «Отходы шин, покрышек, камер».
Согласно перечню отходов производства и потребления, которые включают полезные компоненты, захоронение таких отходов на свалках запрещено с 1 января 2021 года. Юридические лица обязаны в течение 11 месяцев с момента образования таких отходов передать их специализированным компаниям, занимающимся сбором, транспортировкой, обработкой, переработкой, обезвреживанием и хранением отходов, отнесенных к группе «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства». Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».
Граждане имеют возможность передать отходы электронного оборудования отдельно от ТКО несколькими способами. Можно сдать электронику юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, специализирующимся на обслуживании и ремонте такого оборудования или занимающимся его реализацией. А можно обратиться в компании, деятельность которых связана со сбором и переработкой отходов от граждан для накопления и передачи на обработку или переработку, а также предприятия, осуществляющие на законных основаниях деятельность по сбору, транспортированию, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению таких отходов, сбор отходов от граждан производится на условиях публичного договора.