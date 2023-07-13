Победителем флэшмоба #СохранимПриродуСРосводоканалом стал школьник из Тобольска

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Published Сегодня, 05:57
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Пользователям социальной сети ВКонтакте предложили разместить тематическое фото с хэштегом. Флэшмоб поддержали десятки жителей Тюменского региона.
На фото и видео участники акции сажали цветы и деревья, выпускали в водоемы пойманную рыбу. Мастер маникюра Дарья Черепанова призналась, что благодаря флэшмобу задумалась о сортировке отходов.
По условиям акции было объявлено два победителя. Наибольшее количество лайков набрал слесарь «Росводоканал Тюмень» Сергей Василенко. Он представил фото, где высаживает саженцы сосны в будущем Саду памяти. Второй приз от жюри тюменского водоканала был вручен Дмитрию Уткину из Тобольска.
«Решение жюри было единогласным. Мы восхищаемся Димой и его делами. В свои 11 лет он не только сам разделяет мусор и вместе с мамой сдает его на переработку, но и ведет блог в социальных сетях, где рассказывает об этом сверстникам», — рассказала директор по персоналу «Росводоканал Тюмень» Вера Сидорова.
Сортировкой мусора Дима увлекся еще в детском саду. Сейчас в экологическом движении участвуют одноклассники Димы и его друзья.
«В Тобольске была акция „Спасем ёжиков“. Нужно было собрать использованные батарейки и обменять их на жетоны, а потом можно было попрыгать на батутах. Одному было собирать не интересно, поэтому позвал друзей. Потом стал собирать макулатуру и крышечки от пластиковых бутылок. Иногда кто-то крутит пальцем у виска, мол зачем тебе все это надо? Но это мой путь!», — говорит Дима Уткин.
Все вырученные от сдачи вторсырья деньги он переводит в благотворительный фонд помощи больным детям. А сам мечтает побывать на перерабатывающем заводе. Сооружения очистки сточных вод города Тюмени одни из самых высоко технологичных в стране. Приглашение от «Росводоканал Тюмень» Дима и его единомышленники уже получили.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.