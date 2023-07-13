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Пассажиры не могут улететь из ЯНАО в Тюмень

13 июля 2023, 01:40
Фото: 1MI
В аэропорту Надыма вчера был отменен рейс авиакомпании «Ямал» по технической причине.
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ЯНАО

Рейс до Тюмени перенесён на 13 июля. Вылет должен состояться в 10 утра. На рейс ожидается 78 человек.

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль», — сообщается в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры.

Ранее «Наш город» писал, что рейс из областной до российской столицы задержали на 6 часов из-за возможного возгорания в салоне самолёта. Однако данный факт установлен не был. На борту находилось 83 человека, никто не пострадал.

Сразу три рейса задерживаются в аэропорту Рощино в Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Самолет#Задержка рейса#ЯНАО#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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