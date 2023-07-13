Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:12
Минобороны России внесло предложение — запретить службу ограниченно годным гражданам, если у них имеется серьезное заболевание. В число «запрещающих» болезней попала астма, сахарный диабет и психические расстройства.
Всего в перечне перечислены 26 заболеваний, а также сопутствующие им состояния. Так, запрет могут получить люди с: ВИЧ, гепатитами В и С, бронхиальной астмой средней тяжести, сердечной недостаточностью, туберкулезом, сахарным диабетом первого типа, злокачественными новообразованиями, эпилепсией, инсультом и другими заболеваниями.
В мае текущего года в Госдуму внесли законопроект, согласно которому ограничено годные граждане могут заключить контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время.
Отметим, что, по данным департамента здравоохранения, в Тюменской области с ВИЧ живут более 16 500 человек. Сахарный диабет диагностирован более чем у 67 000 тюменцев. На диспансерном учете в регионе состоят около 1 500 пациентов с активной формой туберкулеза.
Однако тюменские психиатры предполагают, что мужчины, которые захотят получить в медицинской карточке одно и указанных в приказе заболеваний, обратятся именно к ним.
«Потому что многие считают, якобы, любое расстройство можно сымитировать. Однако это не так. В таких законах речь обычно идет об очень тяжелых заболеваниях и дипломированный специалист с опытом всегда отличит неудавшегося актера от человека, который действительно страдает от психического расстройства. Для этого установлен целый ряд диагностических мер», — говорит психиатр тюменской клиники.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что подсудимый, заключивший в период мобилизации контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, был освобождён от назначенного ему наказания в виде лишения свободы на 1,6 года.