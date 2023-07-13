«Казахстан отбирает реки?»: в Тюменской области иссыхают Тура и Иртыш

В пример тюменским властям он приводит опыт курганцев, которые выделили 100 млн рублей на работы по расчистке русла реки Тобол в районе Омского моста. А в Тюменской области из реки пока только берут, не давая ничего взамен и не помогая в критической ситуации. Это мнение поддерживает и эколог крупной тюменской компании Ирина Гаврина, она подчеркнула, что главных враг тюменских рек — предприятия, продолжающие загрязнять реку.