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«Казахстан отбирает реки?»: в Тюменской области иссыхают Тура и Иртыш

13 июля 2023, 08:54
Фото: nashgorod.ru
Реки в Тюменской области рискуют иссякнуть.

Эксперты объяснили, почему мелеют реки в Тюменской области

За месяц уровень воды в Иртыше упал на 248 метров, в Туре — на полметра.
Сюжет
Тура

Уровень воды в Иртыше сейчас составляет всего 19 сантиметров, в Туре этот показатель равняется -72 сантиметрам. Такое критическое обмеление некогда широких и глубоких рек пугают не на шутку. Грозит ли региону экологическая катастрофа? И вносят ли свой «вклад» Китай и Казахстан?

Берег Туры сейчас выглядит такБерег Туры сейчас выглядит так
Берег Туры сейчас выглядит так
Фото: nashgorod.ru

Экологическая катастрофа?

Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, тогда профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета отмечает, что на планете в целом отмечается негативная тенденция к повышению температуры.

«Этот тренд неизбежно ведет к засушливости, к снижению количества выпадающих осадков. И это сказывается на состоянии рек, особенно это проявляется на малых и средних реках. Хотя крупные тоже страдают, ведь они питаются за счет этих притоков», — объяснил «Нашему городу» Моторин.
Остатки Туры у основания набережнойОстатки Туры у основания набережной
Остатки Туры у основания набережной
Фото: nashgorod.ru

Он убежден, что обмеление реки в большей степени связано с циклом «сухих лет» — дефицитом осадков. Ведь Тура относится к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, весенне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой меженью. Она питается за счет осадков. Так, в питании реки преимущественное значение имеют снеговые воды. Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, подземных — 28%. В период весеннего половодья проходит до 62-72% годового стока Туры.

Бывший директор тюменского филиала ФБУ «Подводречстрой» Виктор Савченко еще в 2021 году рассказывал, что в Туре очень большой водосбор, он начинается с реки Ницы, притока реки Ирбит и далее поднимается выше на 100 километров, где начинается Туринская Слобода, потом Туринск, потом на шестьсот тридцатом километре — Санкино, там впадает река Тагил.

Высохшая часть, ранее находившаяся под толщей воды ТурыВысохшая часть, ранее находившаяся под толщей воды Туры
Высохшая часть, ранее находившаяся под толщей воды ТурыВысохшая часть, ранее находившаяся под толщей воды Туры
Высохшая часть, ранее находившаяся под толщей воды Туры
Фото: nashgorod.ru
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Проблема потребительского отношения

«Еще одна важная причина такого обмеления — отложение осадков, содержащихся в воде родников, которые питали реку. Они, во многом, прекратили свое существование», — говорит доктор наук Моторин.

И с каждым годом этих родников будет становится меньше. Но выход есть — углубительные работы. Моторин отмечает, что их значимость уже многократно обозначали тюменские экологи. О важности проведения таких работ многократно говорил и Савченко.

«Но дальше слов никто пока не ушел», — сказал Александр Моторин.
Остатки туры у подножья набережной Остатки туры у подножья набережной
Остатки туры у подножья набережной Остатки туры у подножья набережной
Остатки туры у подножья набережной
Фото: nashgorod.ru

В пример тюменским властям он приводит опыт курганцев, которые выделили 100 млн рублей на работы по расчистке русла реки Тобол в районе Омского моста. А в Тюменской области из реки пока только берут, не давая ничего взамен и не помогая в критической ситуации. Это мнение поддерживает и эколог крупной тюменской компании Ирина Гаврина, она подчеркнула, что главных враг тюменских рек — предприятия, продолжающие загрязнять реку.

«Столько поднимали вопрос, что рекой надо заниматься, пусть даже только в границах Тюмени. Понятно, что все это деньги, но это же играет большую социальную и производственную значимость. Может пора переходить от слов к делу?», — спрашивает Моторин.
Эти балки ранее были полностью погружены в водуЭти балки ранее были полностью погружены в воду
Эти балки ранее были полностью погружены в воду
Фото: nashgorod.ru

Казахи хотят забрать наши реки?

Сейчас одной из популярных версий обмеления Туры является масштабные заборы воды из Иртыша, крупными притоками которого являются Тура и Тобол. Говорят, что воду берут жители Китая и Казахстана из-за чего река так стремительно осушается. Однако Александр Моторин считает, что проблема немного в другом.

«А Казахстан влияет на судьбу Иртыша, да, это так. Но не своим водозабором. Казахи на одном из последних своих заседаний опять начали поднимать вопрос по возврату к идее переброски истока наших рек к ним — на юг. Но этого категорически делать не надо! Переброска затрагивает интересы Иртыша, а родина его Китай, конечно. Тура в том числе и Тобол — крупнейшие притоки Иртыша, вот мы и говорим о непростом состоянии этих рек. Какая сегодня переброска?», — негодует Моторин.
Уровень воды в Туре продолжает падать.Уровень воды в Туре продолжает падать.

Доктор кафедры «Экологии и рационального природопользования» ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья также подчеркивает, что идея переброски истоков существует не только в среднеазиатских республиках, сами тюменцы тоже умудрились отличиться.

«На протяжении целого ряда лет эту идею поддерживал Вячеслав Щербаков, представитель Бориса Ельцина. Он организовывал в строительном университете конференции по этому поводу, привозил специалистов. Но тут нужно сказать спасибо нашему бывшему губернатору Владимиру Якушеву, который, когда приезжали эти варяги разные, давал им отворот-поворот», — считает эксперт.

Историки и политологи Тюменской области также отмечают, что идея переброса истоков до сих пор не умерла, поэтому ухо нужно держать в остро. А гидролог Сергей Демченко также рекомендует присмотреться и к свердловчанам.

«Откуда Тура берет начало? Это наши соседи — Свердловская область. В их сторону тоже надо смотреть. Прежде всего с точки зрения качества воды и количества. Это в наших силах», — уверен он.
Эксперты убеждены, что необходимо провести на Туре углубительные работы Эксперты убеждены, что необходимо провести на Туре углубительные работы
Эксперты убеждены, что необходимо провести на Туре углубительные работы Эксперты убеждены, что необходимо провести на Туре углубительные работы
Эксперты убеждены, что необходимо провести на Туре углубительные работы Эксперты убеждены, что необходимо провести на Туре углубительные работы
Эксперты убеждены, что необходимо провести на Туре углубительные работы Эксперты убеждены, что необходимо провести на Туре углубительные работы
Эксперты убеждены, что необходимо провести на Туре углубительные работы Эксперты убеждены, что необходимо провести на Туре углубительные работы
Эксперты убеждены, что необходимо провести на Туре углубительные работы
Фото: nashgorod.ru
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Вредит ли Туре набережная?

Есть также мнение, что строительство тюменской набережной повлияло на скорость течения Туры. Якобы оно замедлилось за счет завихрений воды и русло стало заиливаться. Ведь, когда строили набережную с берегоукреплением, никто не заботился об эксплуатации самой реки.

Однако эта версия, вероятнее всего, ошибочная. Виктор Савченко отмечал, что периодически в Тюмени проводятся обследования дноукрепительных работ, которые помогают набережной избежать деформации. Аналогичные действия производятся и с заречной дамбой.

Оба этих объекта, наоборот, организуют берегоукрепление, которое не позволяет реке менять русло. Новые постройки помогают сохраняют берега и русло реки.

Набережная помогает сохранять берега и русло рекиНабережная помогает сохранять берега и русло реки
Набережная помогает сохранять берега и русло рекиНабережная помогает сохранять берега и русло реки
Набережная помогает сохранять берега и русло рекиНабережная помогает сохранять берега и русло реки
Набережная помогает сохранять берега и русло рекиНабережная помогает сохранять берега и русло реки
Набережная помогает сохранять берега и русло реки
Фото: nashgorod.ru

Что теперь делать?

Несмотря на пугающую обстановку, эксперты советуют жителям региона оставаться оптимистами, но также сделать. упор на рационализм и перестать только лишь говорить о спасении реки, а переходить к делу.

«Все знают, что такие ситуации в истории нашей славной планеты уже были. Были и куда более серьезные повышения температуры. Все это повторяется. Конечно, нам это все не нравится. Нам надо реке помочь, а это — углубительные работы», — подчеркивает Моторин.

В качестве не самого приятного примера многие эксперты вспомнили национальную программу по спасению реки Волга. О ней слагали стихи, ею восхищались сотни лет. Но сбросы предприятий и игнорирование сложившихся проблем привели к критическому состоянию и необходимости значительно более крупных вложений.

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#Алиса Вернер#Тура#Реки#Экологическая катастрофа#Экология
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