Итоги дня Тюмени: мобилизация тюменцев, закроют Червишевский тракт, стримерша в СИЗО

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
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Updated Сегодня, 18:11
Ограниченно годные россияне не смогут заключать контракт с ВС РФ и быть призванными по мобилизации. Всего в перечне перечислены 26 заболеваний, а также сопутствующие им состояния. Так, запрет могут получить люди с: ВИЧ, гепатитами В и С, бронхиальной астмой средней тяжести, сердечной недостаточностью, туберкулезом, сахарным диабетом первого типа, злокачественными новообразованиями, эпилепсией, инсультом и другими заболеваниями.
В настоящий момент в Госдуме рассматривается закон по которому ограничено годные граждане могут заключить контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время.
Рабочие проведут строительные работ в областной столице с 5 по 7 августа. Трассу перекроют на Червишевском тракте. В качестве объезда можно использовать улицы Степная и Самарцева.
«В связи с выполнением строительно-монтажных работ на сети теплоснабжения в период с 5 августа по 7 августа будет прекращено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Червишевский тракт в районе дома № 46.», — сообщается в паблике «Тюмень — наш дом».
Сегодня чиновники администрации города сообщили, что в эту субботу, 15 июля, перекроют участки улиц 8 марта и Володарского.
Женщину отправили в СИЗО на два месяца — до 11 сентября (решение принял суд).
32-летней женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи УК РФ «Истязание». Тюменка ранее в прямом эфире на своем канале в соцсетях оскорбляла своего 12-летнего сына, угрожала «убить и закопать». Расследование уголовного дела об истязании матерью ребенка в Тюменской области находится на личном контроле руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Трагедия произошло ночью 10 июля в Тюмени на улице Широтной. Из окна девятиэтажного дома выпала 15-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался, несмотря на усилия медиков. Вызов поступил 10 июля в 00:37, но спасти ребенка не удалось.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 11 на 12 июля из окна дома по улице Николая Зелинского выпала жительница Тюмени. Тюменка скончалась, по данному факту ведет проверку Следственный комитет по Тюменской области.