Итоги дня Тюмени: мобилизация тюменцев, закроют Червишевский тракт, стримерша в СИЗО

Ограниченно годные россияне не смогут заключать контракт с ВС РФ и быть призванными по мобилизации. Всего в перечне перечислены 26 заболеваний, а также сопутствующие им состояния. Так, запрет могут получить люди с: ВИЧ, гепатитами В и С, бронхиальной астмой средней тяжести, сердечной недостаточностью, туберкулезом, сахарным диабетом первого типа, злокачественными новообразованиями, эпилепсией, инсультом и другими заболеваниями.