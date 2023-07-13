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Двухэтажное 100-летнее здание продают в Тобольске за 1 рубль

13 июля 2023, 11:22
Фото: 72to.ru
«Конторское здание с лавкой» продают власти Тобольска. Строение является объектом культурного наследия.

По данным документации с официального портала органов государственной власти региона, начальная цена лота 810 001 рубль, из них 1 рубль — стоимость здания, 810 000 рублей стоит земельный участок. Оно находится на улице Мира, 1 у Базарной площади.

Каменному зданию больше 100 лет, оно построено в 1910-х годах. Оно появилось по заказу купца Исая Григорьевича Баскина для торговой функции. В советское время здание приспособили под «Детский мир». Заявки принимаются до 28 июля.

Ранее «Наш город» сообщал, что это же здание пытались продать в июне, но заявок от покупателей не поступало.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Покупка-продажа#Здание
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