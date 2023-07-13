Десятки посетителей эвакуировали из ТЦ «Сити Молл» в Тюмени

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
По словам посетителей, в здании прозвучала пожарная тревога. Из ТЦ вышли посетители и продавцы, но открытого возгорания не было. Сообщений о пожаре в МЧС не поступало.
Позже стало известно, что тревога была учебной.
Ранее «Наш город» отмечал, что 13 июня ТЦ «Гудвин» сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали из здания, тревога тоже была учебной. В Тобольске 25 июня эвакуировали посетителей и гостей торгового центра «Евразия» из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве (тревога тоже оказалась ложной).