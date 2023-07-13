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Modified Сегодня, 13:05

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Десятки посетителей эвакуировали из ТЦ «Сити Молл» в Тюмени

13 июля 2023, 12:59
Фото: Telegram-канал "Тюмень №1"
Сегодня днём в ТЦ «Сити Молл» были эвакуированы десятки человек.

По словам посетителей, в здании прозвучала пожарная тревога. Из ТЦ вышли посетители и продавцы, но открытого возгорания не было. Сообщений о пожаре в МЧС не поступало.

Позже стало известно, что тревога была учебной.

Ранее «Наш город» отмечал, что 13 июня ТЦ «Гудвин» сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали из здания, тревога тоже была учебной. В Тобольске 25 июня эвакуировали посетителей и гостей торгового центра «Евразия» из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве (тревога тоже оказалась ложной).

В Тобольске эвакуировали посетителей торгового центра. Там ищут бомбу
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Бизнес
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