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Депздрав: жертвами жары в Тюменской области стали уже три человека

13 июля 2023, 11:47
Фото: 1MI
За последние 2 два дня несколько тюменцев попали в больницу. Всё из-за жары.

11 и 12 июля температура воздуха в Тюмени приближалась к отметке + 40 градусов. Два дня стали самыми жаркими в этом году. 11 числа за помощью к медикам обратились 5 человек.

«12 июля в 16:30 35-летний мужчина почувствовал ухудшение состояния: появились рвота, судороги в руках. После оказанной помощи его доставили в больницу», — сообщили «Нашему городу в депздраве.

Солнечный удар получили две молодые девушки, они долгое время были на пляже. Стоит отметить, под прямыми лучами солнца градусники показывали температуру + 56.

Ранее «Наш город» сообщал, что за последние 3 дня в Тюмени побиты 3 температурных рекорда. 11 июля, стал самым жарким днем за период с 1972 года. В ближайшее время жара в городе спадёт.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жара
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