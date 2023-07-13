Депздрав: жертвами жары в Тюменской области стали уже три человека

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
11 и 12 июля температура воздуха в Тюмени приближалась к отметке + 40 градусов. Два дня стали самыми жаркими в этом году. 11 числа за помощью к медикам обратились 5 человек.
«12 июля в 16:30 35-летний мужчина почувствовал ухудшение состояния: появились рвота, судороги в руках. После оказанной помощи его доставили в больницу», — сообщили «Нашему городу в депздраве.
Солнечный удар получили две молодые девушки, они долгое время были на пляже. Стоит отметить, под прямыми лучами солнца градусники показывали температуру + 56.
Ранее «Наш город» сообщал, что за последние 3 дня в Тюмени побиты 3 температурных рекорда. 11 июля, стал самым жарким днем за период с 1972 года. В ближайшее время жара в городе спадёт.