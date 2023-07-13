Бизнесмены не пускают дачников к единственному водоему в СНТ около Тюмени

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Из-за жары раньше сюда приезжали купаться и жители поселков Молодежный, Горьковка, Перевалово. Водоём выкупили бизнесмены, и теперь местные просто не могут туда попасть.
«Конфликт начался еще в прошлом году, когда участок купило предприятие и поставило там забор. Испугавшиеся дачники поспешили оформить договор доступа с компанией. Он действовал пару месяцев, а после людей снова перестали пускать к воде. Продлевать соглашение инициативная группа СНТ не стала», — сообщает Telegram-канал «NEFT».
По данным «Нашего города» здесь находится «Фишпарк». В водоёме разводят форель, данное место пользуется популярностью у рыболовов. В компании ООО «Логистика», являющейся собственником участка, пояснили, что огородили место в целях безопасности. Водоём откроют для посетителей 14 июля.