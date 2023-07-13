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Posted 13 июля, 12:34

Published 13 июля, 12:34

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

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Александр Моор провел очередное заседание региональной антикоррупционной комиссии

13 июля 2023, 12:34
Фото: nashgorod.ru
В Тюменской области выстроена эффективная система взаимодействия между органами власти и правоохранительными структурами для профилактики коррупционных правонарушений. Об этом заявил глава региона Александр Моор на заседании профильной комиссии при правительстве области.

Заместитель губернатора Павел Белявский доложил о результатах ежегодных социологических исследований, проводимых для оценки уровня коррупции в Тюменской области. По данным опроса, 87 процентов жителей региона вообще не сталкивались с коррупционными проявлениями.

Конструктивные взаимоотношения между властью и предпринимательским сообществом, налаженные в Тюменской области, не только способствуют экономическому развитию региона, но и помогают в профилактике коррупционных проявлений, резюмировал Александр Моор.

Напомним, в составе аппарата губернатора Тюменской области создано самостоятельное структурное подразделение в виде отдела профилактики коррупционных и других правонарушений. Осуществляет общее руководство, координацию и контроль деятельности отдела — глава региона.

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