Александр Моор провел очередное заседание региональной антикоррупционной комиссии

Posted 13 июля, 12:34
Published 13 июля, 12:34
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Заместитель губернатора Павел Белявский доложил о результатах ежегодных социологических исследований, проводимых для оценки уровня коррупции в Тюменской области. По данным опроса, 87 процентов жителей региона вообще не сталкивались с коррупционными проявлениями.
Конструктивные взаимоотношения между властью и предпринимательским сообществом, налаженные в Тюменской области, не только способствуют экономическому развитию региона, но и помогают в профилактике коррупционных проявлений, резюмировал Александр Моор.
Напомним, в составе аппарата губернатора Тюменской области создано самостоятельное структурное подразделение в виде отдела профилактики коррупционных и других правонарушений. Осуществляет общее руководство, координацию и контроль деятельности отдела — глава региона.