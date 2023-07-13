Александр Моор провел очередное заседание региональной антикоррупционной комиссии

В Тюменской области выстроена эффективная система взаимодействия между органами власти и правоохранительными структурами для профилактики коррупционных правонарушений. Об этом заявил глава региона Александр Моор на заседании профильной комиссии при правительстве области.

Заместитель губернатора Павел Белявский доложил о результатах ежегодных социологических исследований, проводимых для оценки уровня коррупции в Тюменской области. По данным опроса, 87 процентов жителей региона вообще не сталкивались с коррупционными проявлениями. Конструктивные взаимоотношения между властью и предпринимательским сообществом, налаженные в Тюменской области, не только способствуют экономическому развитию региона, но и помогают в профилактике коррупционных проявлений, резюмировал Александр Моор. Напомним, в составе аппарата губернатора Тюменской области создано самостоятельное структурное подразделение в виде отдела профилактики коррупционных и других правонарушений. Осуществляет общее руководство, координацию и контроль деятельности отдела — глава региона.