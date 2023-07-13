Александр Моор поручил создать проектный офис по внедрению искусственного интеллекта

«Безусловно, мы не чураемся нового, но когда принимаем решение что-то делать, то всегда смотрим, как это влияет на жизнь людей. Экономику тоже никто не сбрасывает со счетов, все должно окупаться. Наша сегодняшняя сессия — про то, чтобы убрать барьеры и очень прагматично подойти к теме искусственного интеллекта», — отметил глава региона.