Александр Моор поручил создать проектный офис по внедрению искусственного интеллекта

Posted 13 июля, 12:39
Published 13 июля, 12:39
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Ответственным за выполнение поручения назначен замгубернатора Вячеслав Вахрин. Он же и возглавит новый центр.
«Безусловно, мы не чураемся нового, но когда принимаем решение что-то делать, то всегда смотрим, как это влияет на жизнь людей. Экономику тоже никто не сбрасывает со счетов, все должно окупаться. Наша сегодняшняя сессия — про то, чтобы убрать барьеры и очень прагматично подойти к теме искусственного интеллекта», — отметил глава региона.
Сбер активно делится с регионами опытом в области технологий искусственного интеллекта, сказал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
«Разработки Сбера и компаний-партнеров на основе ИИ успешно применяются в области здравоохранения Тюменской области. Например, уже более трех лет медучреждения региона используют голосового ассистента Voice2Med от группы компаний ЦРТ. Новые технологичные решения смогут качественно изменить жизнь тюменцев и в других сферах», — напомнил он.
Участники дизайн-сессии, в число которых вошли заместители губернатора и руководители ведущих департаментов областного правительства, обсудили опыт использования технологий искусственного интеллекта в России и Сбере.
«Развитие и внедрение ИИ в регионах является важной государственной задачей. Мы рады, что Тюменская область и Уральский федеральный округ становятся территориями, где активно развиваются прикладные исследования в сфере ИИ, пилотируются и внедряются новейшие цифровые решения. Уже сегодня технологии ИИ меняют целые отрасли, способствуя росту всех ключевых метрик российской экономики и качества жизни граждан», — рассказал управляющий директор-начальник Центра развития технологий AI Сбербанка во благо общества Олег Артюгин.
Разбившись на команды, участники сессии разработали и предложили ряд проектов по внедрению ИИ в Тюменской области в таких отраслях, как строительство, здравоохранение, экономика и инвестиции, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, государственное управление.