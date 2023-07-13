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Posted 13 июля, 12:39

Published 13 июля, 12:39

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

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Александр Моор поручил создать проектный офис по внедрению искусственного интеллекта

13 июля 2023, 12:39
Фото: nashgorod.ru
Глава Тюменской области Александр Моор поручил создать в регионе проектный офис по внедрению искусственного интеллекта. Решение об этом он принял во время дизайн-сессии по ИИ-трансформации, организаторами которой стали Сбер и правительство Тюменской области.

Ответственным за выполнение поручения назначен замгубернатора Вячеслав Вахрин. Он же и возглавит новый центр.

«Безусловно, мы не чураемся нового, но когда принимаем решение что-то делать, то всегда смотрим, как это влияет на жизнь людей. Экономику тоже никто не сбрасывает со счетов, все должно окупаться. Наша сегодняшняя сессия — про то, чтобы убрать барьеры и очень прагматично подойти к теме искусственного интеллекта», — отметил глава региона.

Сбер активно делится с регионами опытом в области технологий искусственного интеллекта, сказал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

«Разработки Сбера и компаний-партнеров на основе ИИ успешно применяются в области здравоохранения Тюменской области. Например, уже более трех лет медучреждения региона используют голосового ассистента Voice2Med от группы компаний ЦРТ. Новые технологичные решения смогут качественно изменить жизнь тюменцев и в других сферах», — напомнил он.

Участники дизайн-сессии, в число которых вошли заместители губернатора и руководители ведущих департаментов областного правительства, обсудили опыт использования технологий искусственного интеллекта в России и Сбере.

«Развитие и внедрение ИИ в регионах является важной государственной задачей. Мы рады, что Тюменская область и Уральский федеральный округ становятся территориями, где активно развиваются прикладные исследования в сфере ИИ, пилотируются и внедряются новейшие цифровые решения. Уже сегодня технологии ИИ меняют целые отрасли, способствуя росту всех ключевых метрик российской экономики и качества жизни граждан», — рассказал управляющий директор-начальник Центра развития технологий AI Сбербанка во благо общества Олег Артюгин.

Разбившись на команды, участники сессии разработали и предложили ряд проектов по внедрению ИИ в Тюменской области в таких отраслях, как строительство, здравоохранение, экономика и инвестиции, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, государственное управление.

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