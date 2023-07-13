38-летний мужчина погиб в ДТП двух грузовиков на тюменской трассе

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице 12 июля на дороге около «МотоСити» у китайского самосвала отказали тормоза. Машина вылетела на пешеходный переход в районе Дома Обороны. Пострадавших нет, водитель в ГИБДД не обращался. Ущерб от дорожного происшествия небольшой, грузовик в этот момент был пустым.