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38-летний мужчина погиб в ДТП двух грузовиков на тюменской трассе

13 июля 2023, 13:37
Фото: ГИБДД
Из-за аварии частично ограничено движения на трассе Ишим — Викулово.

На 115 км дороги произошло смертельное ДТП. По предварительным данным 38-летний водитель автомобиля «Газель» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «КамАЗом».

«Водитель „Газели“ погиб. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение на автодороге осуществляется в реверсивном режиме, по одном полосе в обоих направлениях», — сообщили в ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице 12 июля на дороге около «МотоСити» у китайского самосвала отказали тормоза. Машина вылетела на пешеходный переход в районе Дома Обороны. Пострадавших нет, водитель в ГИБДД не обращался. Ущерб от дорожного происшествия небольшой, грузовик в этот момент был пустым.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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