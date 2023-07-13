38-летний мужчина погиб в ДТП двух грузовиков на тюменской трассе

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
На 115 км дороги произошло смертельное ДТП. По предварительным данным 38-летний водитель автомобиля «Газель» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «КамАЗом».
«Водитель „Газели“ погиб. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение на автодороге осуществляется в реверсивном режиме, по одном полосе в обоих направлениях», — сообщили в ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице 12 июля на дороге около «МотоСити» у китайского самосвала отказали тормоза. Машина вылетела на пешеходный переход в районе Дома Обороны. Пострадавших нет, водитель в ГИБДД не обращался. Ущерб от дорожного происшествия небольшой, грузовик в этот момент был пустым.