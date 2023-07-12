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Накануне 25-летия в ЛНР погиб мотострелок из Тюмени

12 июля 2023, 11:12
Фото: 1MI
Сегодня стало известно о гибели жителя Тюмени Никиты Архипова. Он скончался в зоне проведения СВО.
Фото: Скрин ВК «Нижняя Тавда сегодня»

Он находился на территории ЛНР, награжден Орденом Мужества (посмертно). Прощание с бойцом пройдёт 13 июля 2023 года в 11:30 в поселке Картымский.

«Архипов Никита Сергеевич родился 10 июня 1998 года. Окончил Многопрофильный колледж ТИУ, служил в вооруженных Силах РФ. Жил и работал в г. Тюмени», — сообщается в паблике ВК «Нижняя Тавда сегодня».

В администрации Нижнетавдинского района подтвердили «Нашему городу» гибель стрелка мотострелковой роты, но более подробной информации дать не смогли. У него в поселке живёт бабушка. Его родным и близким принесли соболезнования.

«Помним, любим и скорбим, родной наш», — отметила тюменка Алёна В.

Ранее «Наш город» сообщал, что 6 июля в поселке Винзили под Тюменью простились с военнослужащим Никитой Вячеславовичем Петуховым.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Военные
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