Накануне 25-летия в ЛНР погиб мотострелок из Тюмени

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
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Updated Сегодня, 12:16
Он находился на территории ЛНР, награжден Орденом Мужества (посмертно). Прощание с бойцом пройдёт 13 июля 2023 года в 11:30 в поселке Картымский.
«Архипов Никита Сергеевич родился 10 июня 1998 года. Окончил Многопрофильный колледж ТИУ, служил в вооруженных Силах РФ. Жил и работал в г. Тюмени», — сообщается в паблике ВК «Нижняя Тавда сегодня».
В администрации Нижнетавдинского района подтвердили «Нашему городу» гибель стрелка мотострелковой роты, но более подробной информации дать не смогли. У него в поселке живёт бабушка. Его родным и близким принесли соболезнования.
«Помним, любим и скорбим, родной наш», — отметила тюменка Алёна В.
Ранее «Наш город» сообщал, что 6 июля в поселке Винзили под Тюменью простились с военнослужащим Никитой Вячеславовичем Петуховым.