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В ТюмГУ открыли набор в новую инженерную магистратуру

12 июля 2023, 07:15
Фото: ТюмГУ
Выпускники Передовой инженерной школы ТюмГУ высоко востребованы на рынке труда.

Каждое направление школы по максимуму ориентировано на практику.

«При проектировании программ мы совместно с индустриальным партнёром выполнили системный анализ текущих и будущих проблем и задач, возникающих в отрасли, проанализировали российский и зарубежный опыт обучения. Это позволило максимально эффективно наполнить образовательные программы актуальными дисциплинами», — прокомментировал директор школы Михаил Писарев.

Программа «Разработка интеллектуальных систем» позволяет подготовить кадры, внедряющие искусственный интеллект и способные анализировать большой объёма информации на нефтегазовых предприятиях.

В магистратуре по геологии и разработке нефтегазового месторождения учащиеся смогут развиваться в области рационального недропользования.

Для студентов, увлечённых беспилотниками, идеальным направлением станет «Робототехника и автономные системы». Здесь молодые специалисты научатся разработке новых роботизированных и транспортных систем.

Принимать правильное решение по выбору инфраструктурного обустройства месторождений тюменцы смогут, освоив программу «Инжиниринг месторождений нефти и газа».

Также в этом году появилось новое направление «Геотехника в криолитозоне». Поступив сюда, молодые специалисты научатся разрабатывать и проводить инженерные изыскания, строить и эксплуатировать здания, сооружения и линейные объекты в условиях вечной мерзлоты.

Обучать тюменцев будут учёные, технические эксперты, представители крупнейших сервисных и нефтегазовых предприятий РФ.

В 2023 году на бюджет в магистратуру ПИШ могут поступить 75 человек. Документы принимаются до 31 июля.

#Елена Чебоксарова#ТюмГУ#Программы#Студенты#Общество#Тюменцы
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