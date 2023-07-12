В ТюмГУ открыли набор в новую инженерную магистратуру

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Published Сегодня, 07:15
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Каждое направление школы по максимуму ориентировано на практику.
«При проектировании программ мы совместно с индустриальным партнёром выполнили системный анализ текущих и будущих проблем и задач, возникающих в отрасли, проанализировали российский и зарубежный опыт обучения. Это позволило максимально эффективно наполнить образовательные программы актуальными дисциплинами», — прокомментировал директор школы Михаил Писарев.
Программа «Разработка интеллектуальных систем» позволяет подготовить кадры, внедряющие искусственный интеллект и способные анализировать большой объёма информации на нефтегазовых предприятиях.
В магистратуре по геологии и разработке нефтегазового месторождения учащиеся смогут развиваться в области рационального недропользования.
Для студентов, увлечённых беспилотниками, идеальным направлением станет «Робототехника и автономные системы». Здесь молодые специалисты научатся разработке новых роботизированных и транспортных систем.
Принимать правильное решение по выбору инфраструктурного обустройства месторождений тюменцы смогут, освоив программу «Инжиниринг месторождений нефти и газа».
Также в этом году появилось новое направление «Геотехника в криолитозоне». Поступив сюда, молодые специалисты научатся разрабатывать и проводить инженерные изыскания, строить и эксплуатировать здания, сооружения и линейные объекты в условиях вечной мерзлоты.
Обучать тюменцев будут учёные, технические эксперты, представители крупнейших сервисных и нефтегазовых предприятий РФ.
В 2023 году на бюджет в магистратуру ПИШ могут поступить 75 человек. Документы принимаются до 31 июля.