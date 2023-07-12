В ТюмГУ открыли набор в новую инженерную магистратуру

Также в этом году появилось новое направление «Геотехника в криолитозоне». Поступив сюда, молодые специалисты научатся разрабатывать и проводить инженерные изыскания, строить и эксплуатировать здания, сооружения и линейные объекты в условиях вечной мерзлоты.