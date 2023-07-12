В Тюменской области осудили электрика, убившего ребенка 5 лет назад

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
В Ишиме вынесли приговор по делу начальника электрических сетей Максима Зайкова. Информация появилась на официальном сайте ишимского городского суда.
Инцидент произошел еще в июле 2019 году, однако приговор вступил в силу только сейчас. Ранее портал «Nashgorod.ru» писал о случившемся. Специалист не зафиксировал нарушения в работе электроподстанции и не отключил электричество. Что в свою очередь могло стать причиной аварии и угрозой для жизни людей.
В неисправную подстанцию залезли двое детей. Один подросток получил ожоги, а второй скончался на месте. Подростку было 13 лет. Свою вину мастер не признает. Однако суд все же приговорил электрика к 4 годам лишения свободы.