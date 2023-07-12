В Тюменской области осудили электрика, убившего ребенка 5 лет назад

Инцидент произошел еще в июле 2019 году, однако приговор вступил в силу только сейчас. Ранее портал «Nashgorod.ru» писал о случившемся. Специалист не зафиксировал нарушения в работе электроподстанции и не отключил электричество. Что в свою очередь могло стать причиной аварии и угрозой для жизни людей.