В Тюмени открыли памятник Владимиру Высоцкому

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
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Updated Сегодня, 09:16
На церемонию специально приехал сын поэта Никита Владимирович Высоцкий, который прочитал стихотворение отца «Мне судьба — до последней черты…».
Арт-объект находится на возвышении, символизирующем сцену. Рядом раскрыта «тетрадь» со словами песни Владимира Высоцкого «Тюменская нефть». Как рассказал автор композиции Петр Чегодаев, ему удалось найти записку поэта, в котором были отражены все буквы русского алфавита. Таким образом удалось воссоздать шрифт и написать текст песни «почерком» Высоцкого.
Скульптор добавил, что, несмотря на то, что по всей России установлено несколько десятков памятников советскому барду, мало где можно встретить его в «классическом» образе, где он стоит и со сцены играет людям. Учитывая нефтяную тематику, пронизывающую Тюмень, было решено отказаться от первоначального варианта с рубашкой и «одеть» Владимира Высоцкого в геологический свитер.
«Высоцкий сопровождает мою жизнь с самого детства, все песни были на магнитофонных кассетах, — рассказал депутат Андрей Голоус. –Вспоминаю прогулки с друзьями. Раньше модно было — поставил магнитофон на плечо, и идешь. Хорошее место выбрано для памятника. Думаю, здесь будут собираться гитаристы, исполнять песни».
Сергей Пыхалов подчеркнул, что в СССР Владимир Высоцкий был кумиром большинства советских граждан, мощным поэтом, талантливым артистом и певцом.
«Он взял на себя смелость выражать в своих произведениях самое насущное и истинное, то о чем думал народ. Моему деду-фронтовику нравились две его песни: „Только он не вернулся из боя“ и „На братских могилах не ставят крестов“. Я был в то время еще ребенком и с удовольствием делал вместе с отцом зарядку под знаменитые слова Высоцкого „Вдох глубокий, руки шире не спешите три, четыре“, — поделился депутат.
Памятник Высоцкому — это дань уважения великому барду, отметил Дмитрий Елагин. Он выразил надежду, что арт-объект станет местом встречи и вдохновения, обязательной точкой в туристических маршрутах
«Здорово, что мы храним память не только об известных деятелях Тюмени, но и о тех великих людях, которые прославляли наш город в масштабах всего Советского союза», — добавил он.
Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный отметил, что скульптор памятника Пётр Чегодаев — молодой человек с опытом создания монументов Чехову, Солженицыну и теперь — Высоцкому.
«Радует, что интерес молодого поколения сохраняется к творчеству великих литераторов, — сказал Евгений Борисович. — Владимир Семёнович хорошо чувствовал время, мог с юмором отобразить нашу действительность, миллионы человек знают его песни о дружбе, об уходе современников в бой. Его творчество берет за душу. Мы помним большой пласт великой русской культуры, это наши корни, на этом росли мы сами, и будем воспитывать детей и внуков.