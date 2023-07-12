В Тюмени открыли памятник Владимиру Высоцкому

Скульптор добавил, что, несмотря на то, что по всей России установлено несколько десятков памятников советскому барду, мало где можно встретить его в «классическом» образе, где он стоит и со сцены играет людям. Учитывая нефтяную тематику, пронизывающую Тюмень, было решено отказаться от первоначального варианта с рубашкой и «одеть» Владимира Высоцкого в геологический свитер.