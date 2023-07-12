В Тюмени на площадке ДСК-500 будут производить китайские насосы

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
По данным Агентства инфраструктурного развития Тюменской области, производство должно открыться в парке ДСК-500. Стоит отметить, что SHIMGE занимается насосным оборудованием.
«Китайский производитель, поставляющий продукцию для таких известных международных торговых марок как Wilo, Ebara, ITT, зашел на российский рынок в прошлом году на фоне ухода ряда иностранных компаний. В Тюмени на площадке в 1200 кв. м будут собирать до 200 энергоэффективных насосных станций в год», — сообщили в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области.
Китайское предприятие «ШИМЖЕ РУС» отмечает, что SHIMGE работает уже 40 лет и поставляет продукцию в 147 стран. На первом этапе 70% комплектующих будут из Китая, а 30% — российского производства. Ожидается, что на тюменском предприятии будут работать 20 человек. Открыть новое производство намерены уже в этом году.
За последнее время на площадке ДСК-500 начали работу 25 организаций и предприятий. Через несколько месяцев число резидентов увеличится еще на 10, для размещения новых предприятий сейчас готовят площадки. В частности первый в Сибири завод грузоподъемной техники построят тоже на площадке ДСК-500 в Тюмени, его стоимость составит 3 млрд рублей. «СИБУС» в лице компании «Эстейт» начинает реализацию проекта по созданию центра отечественного краностроения на базе нескольких регионов России. Организация уже 20 лет производит грузоподъемное оборудование. Продукцию покупают предприятия нефтегазовой и атомной промышленности. Возможно открытие производства в Тобольске, планирует использовать речной транспорт.
Ранее «Наш город» отмечал, что 20 июня на территории промышленного технопарка ДСК-500 начался масштабный ремонт. Для новых производств и расширения действующих компаний планируется подготовить площадки общей площадью 6 500 квадратных метров. Площадки под цеха и заводы предоставляются бизнесу с различными льготами. Здесь будут подведены все коммуникации: тепло, вода и водоотведение, электроэнергия и пожарная сигнализация. На площадке запущено в эксплуатацию 4-этажное офисное здание, оно находится по-соседству с администрацией Агентством инфраструктурного развития. Долгое время строение было заброшено, его собственники не проживали в России. Помещение удалось ввести в экономику региона.