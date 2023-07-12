В Тюмени на площадке ДСК-500 будут производить китайские насосы

За последнее время на площадке ДСК-500 начали работу 25 организаций и предприятий. Через несколько месяцев число резидентов увеличится еще на 10, для размещения новых предприятий сейчас готовят площадки. В частности первый в Сибири завод грузоподъемной техники построят тоже на площадке ДСК-500 в Тюмени, его стоимость составит 3 млрд рублей. «СИБУС» в лице компании «Эстейт» начинает реализацию проекта по созданию центра отечественного краностроения на базе нескольких регионов России. Организация уже 20 лет производит грузоподъемное оборудование. Продукцию покупают предприятия нефтегазовой и атомной промышленности. Возможно открытие производства в Тобольске, планирует использовать речной транспорт.