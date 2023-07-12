В Тюмени бизнесмены распродают магазины разливных напитков и бары

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
По данным сайта «Авито», их стоимость составляет от 450 до 1,4 млн рублей. Новым владельцам достанется оборудование магазина, договор аренды помещения и контакты с поставщиками. За последние 2 недели 8 владельцев решили продать бизнес.
Выручка заведений составляет от 300 до 500 тысяч рублей в месяц.
«Продается в связи нехватки времени на ведение бизнеса. Реальному покупателю торг уместен», — отмечается в одном из объявлений на сайте «Авито».
Ранее «Наш город» отмечал, что местные бизнесмены распродают автомойки. За последний месяц появилось 11 предложений в сегментах «эконом» и премиального detailing.