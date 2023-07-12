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Published Сегодня, 12:02

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Updated Сегодня, 12:04

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В самом высоком доме Тюмени скидки до полумиллиона, паркинг в подарок и умный дом

12 июля 2023, 12:02
Фото: Страна Девелопмент
В уникальном для Тюмени проекте — квартиры для тех, кто хочет смотреть на город свысока, точнее любоваться видами на лучший город Земли из ванны, спальни или гостинной.
Сюжет
Тюмень

Четыре 32-этажные башни — последний дом в легендарном жилом комплексе «Звездный», который строит известный в Тюмени застройщик «Страна Девелопмент». Микрорайон находится рядом с ТРЦ «Тюмень Сити Молл», на пересечении улицы Тимофея Чаркова и улицы Тобольский тракт, которая является крупной транспортной артерией и «северными воротами» Тюмени: именно по этой улице въезжают в город из ХМАО — Югры и ЯНАО.

Дом под названием «Юпитер» сдадут в 2025 году. Из 32 этажей жилыми будут 31. Не только этажность отличает этот дом. Неповторимая архитектура, а именно «блоки» со смещенной осью и необычная подсветка выделяют его.

Учитывая этажность дома, застройщик предусмотрел самые разные варианты видовых решений: витражные окна не только в спальне или гостиной, но и в ванной и гардеробной, квартиры с большими окнами на панораму города — чем выше этаж, тем ярче эмоции от картинки за ними.

Всего в четырех башнях — 1025 квартир площадью от 20,46 до 138 квадратных метров. На последнем этаже представлены лоты с высокими потолками 3 метра. Есть двухуровневые квартиры — таких осталось всего три*. В каждой парадной будет по 4 лифта, чтобы жильцам не приходилось долго ждать.

Пешеходный крытый мост соединит микрорайон с ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Попасть в торговое пространство можно будет, не пересекая проезжую часть. Еще одна изюминка проекта — свой фитнес центр с бассейном, который откроется на последнем этаже паркинга.

Сейчас самое время, чтобы присмотреться к квартирам в этом доме повнимательнее. «Страна Девелопмент» предлагает паркинг в подарок, ремонт всей квартиры или ванны от застройщика, скидки — размер максимальной 549 500 рублей*.

Smart-технологии станут приятным дополнением к комфортной жизни. Домофоны оборудованы функцией бесключевого доступа и системой FaceID, лифт автоматически спускается на первый этаж, когда житель дома заходит в парадную. Паркинг будет узнавать машины по номерам, а во дворах установят USB-розетки для смартфонов. Каждая квартира оснащена системой «умный дом», все устройства которого подключены к Wi-Fi и управляются с помощью мобильного приложения.

Решили, что хотите жить выше всех? Тогда выбрать подходящую квартиру, узнать цены, записаться на консультацию можно на сайте застройщика tmn.strana.com.

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Застройщик ЖК «Звездный» — ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЁЗДНЫЙ». Проектная декларация — на сайте наш. дом.рф.

#Квартиры#Строительство дома#Застройщики#Общество#Тюмень#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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