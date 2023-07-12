В самом высоком доме Тюмени скидки до полумиллиона, паркинг в подарок и умный дом

Smart-технологии станут приятным дополнением к комфортной жизни. Домофоны оборудованы функцией бесключевого доступа и системой FaceID, лифт автоматически спускается на первый этаж, когда житель дома заходит в парадную. Паркинг будет узнавать машины по номерам, а во дворах установят USB-розетки для смартфонов. Каждая квартира оснащена системой «умный дом», все устройства которого подключены к Wi-Fi и управляются с помощью мобильного приложения.