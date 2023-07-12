В РЭО запускают совместный проект по созданию КПО с коллегами из Шри-Ланки

«Мы продолжаем развивать международное сотрудничество в области обращения с отходами и в рамках формирования в РФ экономики замкнутого цикла», — сообщил Денис Буцаев по итогам встречи. Он напомнил, что Россия уже накопила определенный опыт в сфере технологий переработки отходов, которым готова делиться с другими странами. Российская реформа в данной отрасли началась всего несколько лет назад, но уже приносит результаты. Сегодня, по словам гендиректора РЭО, на повестке стоит задача реализации пилотного проекта по созданию комплексного объекта обработки и утилизации отходов мощностью миллион тонн в год. Ожидается, что все оборудование на объекте будет российского производства, подвел итог Буцаев.