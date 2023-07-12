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В РЭО запускают совместный проект по созданию КПО с коллегами из Шри-Ланки

12 июля 2023, 16:01
Фото: reo.ru
Шри-Ланка проявила заинтересованность в российском оборудовании в рамках воплощения пилотного проекта по запуску комплексного объекта по обращению с отходами на территории республики.

Детали проекта и другие вопросы международного сотрудничества обсуждались на рабочей встрече гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева и министра промышленности Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка господина Рамеша Патираны. Об этом пишет transsibinfo.com.

«Мы продолжаем развивать международное сотрудничество в области обращения с отходами и в рамках формирования в РФ экономики замкнутого цикла», — сообщил Денис Буцаев по итогам встречи. Он напомнил, что Россия уже накопила определенный опыт в сфере технологий переработки отходов, которым готова делиться с другими странами. Российская реформа в данной отрасли началась всего несколько лет назад, но уже приносит результаты. Сегодня, по словам гендиректора РЭО, на повестке стоит задача реализации пилотного проекта по созданию комплексного объекта обработки и утилизации отходов мощностью миллион тонн в год. Ожидается, что все оборудование на объекте будет российского производства, подвел итог Буцаев.

Министр промышленности Шри-Ланки высоко оценил плодотворное сотрудничество между странами, а также достойный уровень технологического развития РФ в сфере обращения с отходами.

В завершение своего выступления господин Патирана пригласил специалистов РЭО посетить Шри-Ланку для проведения аудита национальной системы обращения с отходами.

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