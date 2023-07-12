Гарантийный фонд Тюменской области помог привлечь в экономику региона 1,3 млрд руб

Posted 12 июля, 11:26
Published 12 июля, 11:26
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Малому и среднему бизнесу предоставлено 124 поручительства на сумму более 565 млн рублей за первое полугодие 2023. Из них производственной отрасли — 23%, сфере услуг — 27%, сельскому хозяйству — 17%, строительству — 12%.
По сравнению с 2022 годом число поручительств выросло на 30%, а сумма выданных средств увеличилась на 50%.
«Предприниматели региона неоднократно обращаются за поручительством для привлечения кредитных средств на реализацию новых проектов, масштабирование и расширение действующего бизнеса, для эффективной работы предприятий. Действующий портфель поручительств по итогу 1 полугодия увеличился и составляет более 1,5 млрд рублей. Максимальная сумма поручительства в рамках одной сделки составляет 25 млн рублей, а совокупный лимит — до 55 млн рублей», — пояснила начальник отдела Гарантийного фонда Инвестагентства Мария Покалюхина.
Поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».