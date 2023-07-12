Гарантийный фонд Тюменской области помог привлечь в экономику региона 1,3 млрд руб

Малому и среднему бизнесу предоставлено 124 поручительства на сумму более 565 млн рублей за первое полугодие 2023. Из них производственной отрасли — 23%, сфере услуг — 27%, сельскому хозяйству — 17%, строительству — 12%.



По сравнению с 2022 годом число поручительств выросло на 30%, а сумма выданных средств увеличилась на 50%.