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Posted 12 июля, 11:26

Published 12 июля, 11:26

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

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Гарантийный фонд Тюменской области помог привлечь в экономику региона 1,3 млрд руб

12 июля 2023, 11:26
Фото: nashgorod.ru
При содействии Гарантийного фонда в экономику Тюменской области привлечено 1 млрд 366 млн рублей. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в Инвестиционном агентстве региона.

Малому и среднему бизнесу предоставлено 124 поручительства на сумму более 565 млн рублей за первое полугодие 2023. Из них производственной отрасли — 23%, сфере услуг — 27%, сельскому хозяйству — 17%, строительству — 12%.

По сравнению с 2022 годом число поручительств выросло на 30%, а сумма выданных средств увеличилась на 50%.

«Предприниматели региона неоднократно обращаются за поручительством для привлечения кредитных средств на реализацию новых проектов, масштабирование и расширение действующего бизнеса, для эффективной работы предприятий. Действующий портфель поручительств по итогу 1 полугодия увеличился и составляет более 1,5 млрд рублей. Максимальная сумма поручительства в рамках одной сделки составляет 25 млн рублей, а совокупный лимит — до 55 млн рублей», — пояснила начальник отдела Гарантийного фонда Инвестагентства Мария Покалюхина.


Поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

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