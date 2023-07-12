У башкирского предпринимателя могут «отжать» бизнес с помощью суда

Сделал это Константин Соколов, бывший юрист предпринимателя. У него была доверенность от Киселева. Соколов заявил, что в день продажи помещений Киселеву были переданы наличные деньги за недвижимость. Такие же показания дал водитель Сергея Александрова. Однако телефонный биллинг не подтвердил, что в день якобы состоявшейся передачи средств все эти абоненты находились в одном месте.