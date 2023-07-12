У башкирского предпринимателя могут «отжать» бизнес с помощью суда

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:10
Отмечается, что настоящим мотивом такого требования может быть желание бывших родственников предпринимателя отобрать у него бизнес, пишет versia.ru.
Дело об изнасилованиях правоохранительные органы возбудили на фоне корпоративного спора с семьей экс-супруги предпринимателя, в девичестве Романовой. Уточним, что разбирательства по поводу недвижимости между бывшими супругами продолжаются уже восемь лет.
В 2017 году правоохранители завели уголовное дело по факту 12 эпизодов изнасилования, которые якобы были совершены в 2009–2010 годах. Версия обвинения строится на показаниях потерпевших, слишком похожих на женщин с фотографий сайта интим-услуг в Уфе.
В ходе первого разбирательства жертвы то и дело меняли место и время событий, о которых свидетельствовали. Первая инстанция рассматривала дело два раза в разном составе и вынесла обвиняемому оправдательный приговор. При повторном рассмотрении дела в Кармаскалинском межрайонном суде бизнесмена также признали невиновным. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РБ нашла основания для отмены этого решения.
Один из свидетелей заявил, что якобы привозил женщин к Киселеву. Речь идет о Сергее Александрове, который пытался взыскать семь миллионов рублей у гражданки К. И. Киселевой, которая на тот момент являлась второй супругой бизнесмена. Однако попытка Александрова не увенчалась успехом.
Со своей женой, которая является дочерью Романовых, Киселев развелся 15 лет назад, однако после этого шесть лет еще вел совместный бизнес с ее родственниками. В 2015 году предпринимателю стало известно, что принадлежавшие ему после развода производственные помещения переоформлены на бывшего тестя Ивана Романова.
Сделал это Константин Соколов, бывший юрист предпринимателя. У него была доверенность от Киселева. Соколов заявил, что в день продажи помещений Киселеву были переданы наличные деньги за недвижимость. Такие же показания дал водитель Сергея Александрова. Однако телефонный биллинг не подтвердил, что в день якобы состоявшейся передачи средств все эти абоненты находились в одном месте.
Киселёв обратился в суд с требованием признать ничтожной сделку по продаже помещений. Его оппоненты объявили, что предварительный договор является поддельным и подали в правоохранительные органы заявление о мошенничестве.
Хотя в экспертизах документа и были несостыковки, Киселёв был осуждён по статье о мошенничестве на 3 года 8 месяцев реального заключения. Позже апелляция изменила приговор на условный срок.
Скорее всего, обвинения в изнасилованиях стали козырем одной из сторон корпоративного спора. Родственники экс-супруги Киселёва решили таким образом завладеть его бизнесом. Каким именно путем это сделать, по-видимому, не имеет значения.
Журналисты «Версии» считают, что подобные вещи недопустимы: система правосудия не должна быть оружием в чьих-то руках, причем не особо чистых.