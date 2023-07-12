Тюменские бойцы за свой счёт обустроили ещё одну детскую площадку на Украине

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Отныне во дворе большого многоквартирного дома для ребят есть качели, горка, турник, оборудована песочница. Неподалеку от игровой площадки располагается детский сад.
Командир подразделения позывной «Вектор», напомнил, как важно для тюменских бойцов защищать нашу Родину и помогать ей. Также он добавил, что уверен: победа будет за нами.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские военнослужащие заказали оборудование для нескольких детских площадок на освобождённой территории в зоне СВО: благодаря этому многие дворы преобразились. Бойцы решили не останавливаться на этом.