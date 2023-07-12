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Published Сегодня, 15:06

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Тюменские бойцы за свой счёт обустроили ещё одну детскую площадку на Украине

12 июля 2023, 15:06
Фото: 1MI
Тюменские бойцы решили обустроить очередную детскую площадку на освобождённой территории в зоне СВО.

Отныне во дворе большого многоквартирного дома для ребят есть качели, горка, турник, оборудована песочница. Неподалеку от игровой площадки располагается детский сад.

Командир подразделения позывной «Вектор», напомнил, как важно для тюменских бойцов защищать нашу Родину и помогать ей. Также он добавил, что уверен: победа будет за нами.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские военнослужащие заказали оборудование для нескольких детских площадок на освобождённой территории в зоне СВО: благодаря этому многие дворы преобразились. Бойцы решили не останавливаться на этом.

Видео: Информационный центр правительства Тюменской области
Тюменские бойцы приобрели игровые площадки в зоне СВО
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#Елена Чебоксарова#СВО#Детская площадка#Бойцы#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Видео
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