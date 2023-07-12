Тюменская промышленность увеличила объемы производства на 10 процентов

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось на 23,4 процента, прочей неметаллической минеральной продукции — на 22,6 процента, нефтепродуктов — на 15,3 процента, химических веществ и продуктов — на 14,8 процента, резиновых и пластмассовых изделий — на 13,1 процента, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 12,2 процента.