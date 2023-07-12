Тюменская промышленность увеличила объемы производства на 10 процентов

Posted 12 июля, 10:14
Published 12 июля, 10:14
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Основным драйвером развития являются обрабатывающие производства — рост составил 12,9 процента. В 2,6 раза увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, в 2,1 раза — прочих транспортных средств и оборудования, в 1,6 раза — прочих готовых изделий.
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось на 23,4 процента, прочей неметаллической минеральной продукции — на 22,6 процента, нефтепродуктов — на 15,3 процента, химических веществ и продуктов — на 14,8 процента, резиновых и пластмассовых изделий — на 13,1 процента, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 12,2 процента.
Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, увеличили объемы производства на 24,7 процента.