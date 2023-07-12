Танки не помеха: на Андреевском озере опять много отдыхающих тюменцев

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Проезд к водоёму закрыли, дорогу перекопали (легковой автомобиль не проедет), таблички (запрещающие купание) поставили и даже танком «пугали». Тем не менее, 12 июля на пляже у озера были отдыхающие.
«Таблички висят там уже года 3-4, если не больше. По основной дороге к пляжу на всём пути. На деревьях, шлагбаум даже стоит», — отметил один из подписчиков тюменского Telegram-канала.
Два дня назад читатели «Нашего города» разделились на два лагеря, одни выступили «за» ограничения на пляже у озера, другие резко против. Люди отреагировали на танк, который ездил около водоёма и охрану из курсантов ТВВИКУ.