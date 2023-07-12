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Published Сегодня, 12:29

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Танки не помеха: на Андреевском озере опять много отдыхающих тюменцев

12 июля 2023, 12:29
Фото: Подписчик "Нашего города"
В этот жаркий день никакие танки и таблички не остановили тюменцев, которые решили отдохнуть у озера Андреевское.

Проезд к водоёму закрыли, дорогу перекопали (легковой автомобиль не проедет), таблички (запрещающие купание) поставили и даже танком «пугали». Тем не менее, 12 июля на пляже у озера были отдыхающие.

«Таблички висят там уже года 3-4, если не больше. По основной дороге к пляжу на всём пути. На деревьях, шлагбаум даже стоит», — отметил один из подписчиков тюменского Telegram-канала.

Два дня назад читатели «Нашего города» разделились на два лагеря, одни выступили «за» ограничения на пляже у озера, другие резко против. Люди отреагировали на танк, который ездил около водоёма и охрану из курсантов ТВВИКУ.

«Прямо по людям ездит»: отдыхающих на Андреевском озере напугал танк
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Зоны отдыха#Погода#Александр Мязин
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