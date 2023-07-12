Сварились из-за жары: в тюменской реке нашли мертвых осетров

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Скорее всего, они погибли из-за жаркой погоды. В ближайшие дни ситуация должна нормализоваться, в Тюменскую область придёт похолодание.
«Снова мертвый осётр на берегу Иртыша в черте города. Уже не первый с начала лета», — сообщил подписчик группы ВК «Главные новости Тобольска».
«Как жара начинается, сразу рыба на берег выбрасывается», — отметил тюменец Григорий В.
В начале июня «Наш город» отмечал, что в тюменском озере Оброчное из-за жаркой погоды, стоявшей в регионе на протяжении двух недель, сварилась рыба. По словам тюменцев, мор рыбы произошел из-за отсутствия в воде кислорода. Более того, очевидцы сообщали и о море рыбы (ещё один случай) в реке Тура (в районе Ембаево) в начале июня.