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Сварились из-за жары: в тюменской реке нашли мертвых осетров

12 июля 2023, 11:42
Фото: Скрин паблик ВК «Главные новости Тобольска».
Около Тобольска в реке Иртыш тюменцы обнаружили на берегу мёртвых осетров.

Скорее всего, они погибли из-за жаркой погоды. В ближайшие дни ситуация должна нормализоваться, в Тюменскую область придёт похолодание.

«Снова мертвый осётр на берегу Иртыша в черте города. Уже не первый с начала лета», — сообщил подписчик группы ВК «Главные новости Тобольска».
«Как жара начинается, сразу рыба на берег выбрасывается», — отметил тюменец Григорий В.

В начале июня «Наш город» отмечал, что в тюменском озере Оброчное из-за жаркой погоды, стоявшей в регионе на протяжении двух недель, сварилась рыба. По словам тюменцев, мор рыбы произошел из-за отсутствия в воде кислорода. Более того, очевидцы сообщали и о море рыбы (ещё один случай) в реке Тура (в районе Ембаево) в начале июня.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода
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