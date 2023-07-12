Сварились из-за жары: в тюменской реке нашли мертвых осетров

В начале июня «Наш город» отмечал, что в тюменском озере Оброчное из-за жаркой погоды, стоявшей в регионе на протяжении двух недель, сварилась рыба. По словам тюменцев, мор рыбы произошел из-за отсутствия в воде кислорода. Более того, очевидцы сообщали и о море рыбы (ещё один случай) в реке Тура (в районе Ембаево) в начале июня.