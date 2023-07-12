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Сразу три рейса задерживаются в аэропорту Рощино в Тюмени

12 июля 2023, 10:16
Фото: 1MI
В тюменском аэропорту задерживаются прибытие трёх рейсов. Это может быть связанно с летним графиком полётов.

Лайнер авиакомпании «РусЛайн» рейса №4463 прилетит в Тюмень из Москвы (Внуково) с задержкой на 27 минут. Самолёт АК «Ямал» №YC 2514 прибудет в областную столицу из Сочи к 16:28.

Почти на час задерживается рейс Баку — Тюмень (Utair). Самолёт «Боинг 737» прилетит в Рощино в 17:00.

Стоит отметить, что 12 июля в Тюмень прибудут более 50 самолётов. В летнее время число авиарейсов увеличивается почти в 1,5 раза.

В начале июля «Наш город» сообщал, что Росавиация выдала допуск авиакомпаниям Red Wings и «Ямал» на осуществление перевозок между Тюменью и тремя грузинскими городами. Стоит отметить, что пока билетов на рейсы нет.

В Тюмени задержан на 13 часов авиарейс до Сочи
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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Авиакомпании#Аэропорт Рощино
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