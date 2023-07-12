Сразу три рейса задерживаются в аэропорту Рощино в Тюмени

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Лайнер авиакомпании «РусЛайн» рейса №4463 прилетит в Тюмень из Москвы (Внуково) с задержкой на 27 минут. Самолёт АК «Ямал» №YC 2514 прибудет в областную столицу из Сочи к 16:28.
Почти на час задерживается рейс Баку — Тюмень (Utair). Самолёт «Боинг 737» прилетит в Рощино в 17:00.
Стоит отметить, что 12 июля в Тюмень прибудут более 50 самолётов. В летнее время число авиарейсов увеличивается почти в 1,5 раза.
В начале июля «Наш город» сообщал, что Росавиация выдала допуск авиакомпаниям Red Wings и «Ямал» на осуществление перевозок между Тюменью и тремя грузинскими городами. Стоит отметить, что пока билетов на рейсы нет.