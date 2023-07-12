«Росводоканал Тюмень» завершил строительство внутриквартальных сетей

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Последний участок внутриквартальной водопроводной сети, протяженностью 450 метров, введен в эксплуатацию. За три года «Росводоканал Тюмень» не только обеспечил село чистой городской водой, проложив более 15 километров магистральных сетей, но также построил водонансосную станцию и более 10 километров внутриквартальных водоводов.
«Сейчас все жители села имеют возможность подключиться к централизованному водоснабжению. Сети выполнены из современных полимерных материалов и закольцованы, что позволило повысить качество и надежность водоснабжения», — рассказал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.
С приходом чистой воды одно из древнейших сел Тюменской агломерации получило новое дыхание. Анна Соловьева живет в Кулаково более 20 лет, хорошо помнит слабо очищенную воду из скважины и водо-дефицит в жаркие дни.
«Чтобы запастись водой покупали насосы, но если один сосед включил насос, то у другого воды уже нет. С приходом городской воды о старых проблемах начали забывать. Сейчас в любое время можно и огород полить, и детский бассейн набрать, не говоря уже о домашних делах. Вода всегда чистая и в достатке», — говорит Анна.
Новые водопроводы построены в рамках реализации концессионного соглашения, которое было заключено между Правительством Тюменской области, администрацией Тюменского района и «Росводоканал Тюмень». Губернатором поставлена задача объединить системы водоснабжения города и района, такая агломерация уже доказала свою надежность и эффективность.
«Губернатор поручил рассмотреть возможность доставлять потребителям Тюменского района городскую воду и транспортировать стоки из района на городские очистные сооружения канализации. Мы сделали такие расчёты и увидели большую экономию по капитальным затратам — это принципиально важно. Объём инвестиций по концессионному соглашению порядка 4,5 миллиардов рублей, примерно столько же бюджетных средств сэкономлено. И еще принципиально важно то, что мы создаем единое тарифное пространство, выравнивая тарифы для жителей Тюмени и Тюменского района, а значит, делая услугу более доступной для населения», — рассказал заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.
В рамках реализации концессионного соглашения, водный вопрос решен не только в Кулаково. Чистая вода со стабильным давлением пришла в Каскару, Яр, Ембаево, Онохино. Сейчас строятся водопроводы к селам по Московскому и Ялуторовскому трактам.
В Кулаково «Росводоканал Тюмень» готовится реализовать новый проект. Сейчас ведется проектирование канализационного коллектора Каменка-Кулаково-Тюмень. Будут построены КНС и автоматизированная сливная станция. Строительно-монтажные работы начнутся уже в этом году.
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.