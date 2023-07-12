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Рекордное количество китайской техники поступило в Тюменскую область

12 июля 2023, 02:31
Фото: 1MI
За первые 6 месяцев текущего года в наш регион и Курганскую область было ввезено 1366 единиц спецтехники из Китая.

Это рекордное количество, которое когда-либо оформляли тюменские таможенники. В пресс-службе Тюменской таможни отмечают, что показатель за январь — июнь этого года на 40% больше, чем за весь прошлый год.

Большую часть спецтехники, ввезенной в наш регион, составляют самосвалы — 358 единиц. После них лидируют седельные тягачи — 150 единиц.

Также за первое полугодие в Тюменскую область ввозили тракторы, автокраны и экскаваторы.

Ранее «Наш город» писал, что Тюменская птицефабрика готова поставлять куриное мясо в Китай.

Мясо тюменских кур поставят в страны СНГ и Китай
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#Елена Чебоксарова#Спецтехника#Китай#Тюменская таможня#Общество#Новости тюмени
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