Рекордное количество китайской техники поступило в Тюменскую область

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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Updated Сегодня, 02:48
Это рекордное количество, которое когда-либо оформляли тюменские таможенники. В пресс-службе Тюменской таможни отмечают, что показатель за январь — июнь этого года на 40% больше, чем за весь прошлый год.
Большую часть спецтехники, ввезенной в наш регион, составляют самосвалы — 358 единиц. После них лидируют седельные тягачи — 150 единиц.
Также за первое полугодие в Тюменскую область ввозили тракторы, автокраны и экскаваторы.
Ранее «Наш город» писал, что Тюменская птицефабрика готова поставлять куриное мясо в Китай.