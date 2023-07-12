Реконструкцию «дороги смерти» закончат через 5 лет

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В настоящее время отремонтирован уже 150 км дороги, передает пресс-служба регионального правительства.
Глава области Александр Моор заявил, что останавливаться ни в коем случае нельзя: трасса, которая на сегодняшний день является самой аварийной, должна стать безопасной.
«Я думаю, что в Тюменской области вопрос дорожного строительства, реконструкции и ремонта федеральных, региональных, муниципальных трасс является приоритетом работы наших правительств», — сообщил губернатор.
Ранее «Наш город» писал, что одна из возможных причин спешки водителей на этом участке дороги — желание проехать её за один день до заката. Несмотря на то, что автоинспекторы принимали всевозможные меры, снизить аварийность на трассе пока не удавалось, была необходима ее реконструкция.