Реконструкцию «дороги смерти» закончат через 5 лет

Ранее «Наш город» писал, что одна из возможных причин спешки водителей на этом участке дороги — желание проехать её за один день до заката. Несмотря на то, что автоинспекторы принимали всевозможные меры, снизить аварийность на трассе пока не удавалось, была необходима ее реконструкция.