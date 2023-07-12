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Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

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Реконструкцию «дороги смерти» закончат через 5 лет

12 июля 2023, 13:46
Фото: 1MI
До 2028 года трасса Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск станет полностью четырехполосной.

В настоящее время отремонтирован уже 150 км дороги, передает пресс-служба регионального правительства.

Глава области Александр Моор заявил, что останавливаться ни в коем случае нельзя: трасса, которая на сегодняшний день является самой аварийной, должна стать безопасной.

«Я думаю, что в Тюменской области вопрос дорожного строительства, реконструкции и ремонта федеральных, региональных, муниципальных трасс является приоритетом работы наших правительств», — сообщил губернатор.

Ранее «Наш город» писал, что одна из возможных причин спешки водителей на этом участке дороги — желание проехать её за один день до заката. Несмотря на то, что автоинспекторы принимали всевозможные меры, снизить аварийность на трассе пока не удавалось, была необходима ее реконструкция.

Тюмень — Тобольск: почему эту трассу называют «дорогой смерти»?
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#Елена Чебоксарова#Федеральная трасса#Ремонт#Ремонт дорог#Тюменская область#Касается каждого
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