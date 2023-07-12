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Отказали тормоза: грузовик вылетел на пешеходный переход около «МотоСити» в Тюмени

12 июля 2023, 10:32
Фото: Скрин "ЧП Тюмень" в ВК
В областной столице 12 июля на дороге около «МотоСити» у китайского самосвала отказали тормоза.
Фото: Скрин "ЧП Тюмень в ВК

Машина вылетела на пешеходный переход в районе Дома Обороны, сломала бордюр и остановилась на зелёной лужайке. Пострадавших нет, водитель в ГИБДД не обращался. Ущерб от ДТП небольшой, грузовик в этот момент был пустым и ничего не перевозил.

«И ведь хорошо, что там никого не было», — отмечает подписчик паблика «ЧП Тюмень» Андрей Ф.

Сегодня «Наш город» сообщал, что авария легковушки и автобуса произошла в первом часу дня на 310 км трассы Екатеринбург — Тюмень. Общественный транспорт двигался из Тюмени в Талицу. По предварительной информации, за рулём автобуса находился 40-летний мужчина, который не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля Toyota

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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