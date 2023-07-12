Отказали тормоза: грузовик вылетел на пешеходный переход около «МотоСити» в Тюмени

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Машина вылетела на пешеходный переход в районе Дома Обороны, сломала бордюр и остановилась на зелёной лужайке. Пострадавших нет, водитель в ГИБДД не обращался. Ущерб от ДТП небольшой, грузовик в этот момент был пустым и ничего не перевозил.
«И ведь хорошо, что там никого не было», — отмечает подписчик паблика «ЧП Тюмень» Андрей Ф.
Сегодня «Наш город» сообщал, что авария легковушки и автобуса произошла в первом часу дня на 310 км трассы Екатеринбург — Тюмень. Общественный транспорт двигался из Тюмени в Талицу. По предварительной информации, за рулём автобуса находился 40-летний мужчина, который не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля Toyota