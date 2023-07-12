Отказали тормоза: грузовик вылетел на пешеходный переход около «МотоСити» в Тюмени

Машина вылетела на пешеходный переход в районе Дома Обороны, сломала бордюр и остановилась на зелёной лужайке. Пострадавших нет, водитель в ГИБДД не обращался. Ущерб от ДТП небольшой, грузовик в этот момент был пустым и ничего не перевозил.