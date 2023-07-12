Около Объездной дороги Тюмени построят новый большой жилой комплекс

С начала июля сообщалось о нескольких участках в областной столице, где в ближайшее время проведут комплексное развитие территории. Ради реновации снесут 92 дома у торгового центра «Галерея Вояж» в центре города. Более того на торги выставлены два участка в районе ДОКа.