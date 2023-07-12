Около Объездной дороги Тюмени построят новый большой жилой комплекс

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Торги проводит ДОМ.РФ на площадке «Сбербанк АСТ» (аукцион № SBR012-2307110146.1). Начальная цена — 32,9 млн рублей, заявки принимаются до 14 августа 2023 года.
«Право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории в границах находящихся в федеральной собственности земельных участков общей площадью 177 582 кв. метра», — сообщается в документах о проведении торгов.
Территория проведения КРТ находится в Плеханово около Объездной дороги Тюмени.
С начала июля сообщалось о нескольких участках в областной столице, где в ближайшее время проведут комплексное развитие территории. Ради реновации снесут 92 дома у торгового центра «Галерея Вояж» в центре города. Более того на торги выставлены два участка в районе ДОКа.