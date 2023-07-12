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Published Сегодня, 12:04

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Updated Сегодня, 12:05

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Около Объездной дороги Тюмени построят новый большой жилой комплекс

12 июля 2023, 12:04
Фото: 1MI
В областной столице ищут подрядную организацию для подготовки к строительству нового ЖК в Плеханово.

Торги проводит ДОМ.РФ на площадке «Сбербанк АСТ» (аукцион № SBR012-2307110146.1). Начальная цена — 32,9 млн рублей, заявки принимаются до 14 августа 2023 года.

«Право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории в границах находящихся в федеральной собственности земельных участков общей площадью 177 582 кв. метра», — сообщается в документах о проведении торгов.

Территория проведения КРТ находится в Плеханово около Объездной дороги Тюмени.

С начала июля сообщалось о нескольких участках в областной столице, где в ближайшее время проведут комплексное развитие территории. Ради реновации снесут 92 дома у торгового центра «Галерея Вояж» в центре города. Более того на торги выставлены два участка в районе ДОКа.

В Тюмени ради КРТ снесут 90 домов у ТЦ «Галерея Вояж». Власти ищут застройщика
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#КРТ#Александр Мязин
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