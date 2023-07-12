nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:05

Published Сегодня, 01:05

Modified Сегодня, 01:17

Updated Сегодня, 01:17

Изображение материала

Ливануло: ночью в Тюмени прошёл дождь

12 июля 2023, 01:05
Фото: 1MI
Вопреки обещаниям синоптиков, минувшей ночью набережную Тюмени поливал дождь.

Правда, кратковременный ливень прошёл далеко не во всех районах города. Так, тюменцы в социальных сетях сообщили, что, например, в Заречном микрорайоне, в районе КПД и Лесобазы дождя не было вообще, а в районе Дома Обороны только немного посверкало. Жители Червишевского тракта рассказали, что здесь прошёл мелкий дождь. В районе Маяка гремела сухая гроза — жильцы дома по улице Карла Маркса сообщили, что его трясло от грохота.

Ранее «Наш город» писал, что бывшая участница шоу «Дом-2» сообщала о ливнях в Сочи. Первый этаж дома, где проживает её мать, затопило. По словам тюменки, в других жилых домах курортного города наблюдается аналогичная ситуация. Жильцам нужна помощь, их расселяют в гостиницы.

Видео: 1MI
Тюменцы сообщают об эвакуации людей в Сочи из-за дождей. Видео
Узнать подробнее
#Дождь#Лето#Жара#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Погода#Елена Чебоксарова#Видео
Подпишитесь
«Нас хотят доить дальше»: жителям элитного ЖК не дают избавиться от неугодной УК
Вчера, 01:10
«Риск летального исхода»: как помочь домашнему животному перенести тюменскую жару
Вчера, 07:45
В Тюмени застроят район на Лесобазе. Что там появится и когда?
Вчера, 11:15
Беременную тюменскую звезду шоу «Мужское/Женское» лишили родительских прав
Вчера, 11:19
После срочной — на фронт: в зоне СВО погиб сержант из Тюменской области
Вчера, 07:54
Тарифы на тюменское такси изменятся
Вчера, 13:50