Ливануло: ночью в Тюмени прошёл дождь

Правда, кратковременный ливень прошёл далеко не во всех районах города. Так, тюменцы в социальных сетях сообщили, что, например, в Заречном микрорайоне, в районе КПД и Лесобазы дождя не было вообще, а в районе Дома Обороны только немного посверкало. Жители Червишевского тракта рассказали, что здесь прошёл мелкий дождь. В районе Маяка гремела сухая гроза — жильцы дома по улице Карла Маркса сообщили, что его трясло от грохота.