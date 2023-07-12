Ливануло: ночью в Тюмени прошёл дождь

Posted Сегодня, 01:05
Published Сегодня, 01:05
Modified Сегодня, 01:17
Updated Сегодня, 01:17
Правда, кратковременный ливень прошёл далеко не во всех районах города. Так, тюменцы в социальных сетях сообщили, что, например, в Заречном микрорайоне, в районе КПД и Лесобазы дождя не было вообще, а в районе Дома Обороны только немного посверкало. Жители Червишевского тракта рассказали, что здесь прошёл мелкий дождь. В районе Маяка гремела сухая гроза — жильцы дома по улице Карла Маркса сообщили, что его трясло от грохота.
Ранее «Наш город» писал, что бывшая участница шоу «Дом-2» сообщала о ливнях в Сочи. Первый этаж дома, где проживает её мать, затопило. По словам тюменки, в других жилых домах курортного города наблюдается аналогичная ситуация. Жильцам нужна помощь, их расселяют в гостиницы.