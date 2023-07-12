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Итоги дня Тюмени: штормовое предупреждение, задержали стримершу, мертвая рыба в реке

12 июля 2023, 16:26
Фото: 1MI
Синоптики предупреждают тюменцев об ухудшении погоды. На юге региона объявлено штормовое предупреждение.
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Итоги

На Тюменскую область надвигаются штормовой ветер и ливни.

Завтра днем 13 июля и в течение суток 14 июля местами ожидаются опасные явления: дожди, ливни, крупный град, ветер порывами 25 м/с и более, грозы.

В областной столице ветер усилится до 9 метров в секунду, в Ишиме до 10 м/с. Сильные ливни ожидаются 14 июля. В регион придёт долгожданное похолодание, температура воздуха днём 13 июля снизится до + 28 градусов. 14 числа она составит + 24.

Сегодня был побит температурный рекорд. В 1972 году максимумом считалась температура в +31 градус, а вчера этот показатель составил +38. Тюменцы убеждены, что новый рекорд зафиксируют уже сегодня. В полдень, температура достигла отметки в + 38 градусов.

Задержали стримершу, угрожавшую убить сына.

Женщина во время прямого эфира в социальных сетях оскорбляла своего сына, угрожала выгнать из дома, «убить и закопать». Возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего ребенка. Известно, что женщина является жительницей села Исетское, но на данный момент находится в Тюмени.

В СК отметили, что проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Мор осетров на реке Иртыш.

Около Тобольска в реке Иртыш тюменцы обнаружили на берегу мёртвых осетров. Всё могли произойти из-за жары. В ближайшие дни ситуация должна нормализоваться, в Тюменскую область придёт похолодание.

«Снова мертвый осётр на берегу Иртыша в черте города. Уже не первый с начала лета», — сообщил подписчик группы ВК «Главные новости Тобольска».

В тюменском озере Оброчное из-за жаркой погоды, стоявшей в регионе на протяжении двух недель, сварилась рыба.

Количество преступлений, совершенных иностранцами, растет в Тюменской области.

Отмечается, что каждое четвёртое преступление иностранцы совершают в общественных местах. Число преступлений за год выросло на 18,2%. Увеличилась и раскрываемость преступлений — на 0,9%, в сравнении с предыдущим годом. На сегодняшний день она составила 60,5%.

При этом каждое четвертое преступление в Тюменской области происходит в общественных местах, каждое седьмое — на улицах. Стоит отметить, что в Тюменской области в 2022 году на 200% выросло число лиц, причастных к преступлениям экстремисткой направленности.

Количество преступлений, совершенных иностранцами, растет в Тюменской области
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Происшествия#Итоги
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