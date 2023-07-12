Итоги дня Тюмени: штормовое предупреждение, задержали стримершу, мертвая рыба в реке

Отмечается, что каждое четвёртое преступление иностранцы совершают в общественных местах. Число преступлений за год выросло на 18,2%. Увеличилась и раскрываемость преступлений — на 0,9%, в сравнении с предыдущим годом. На сегодняшний день она составила 60,5%.