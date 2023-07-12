«Двое мужчин в браке?»: сохранили ли брак супругам, один из которых сменил пол?

Но есть нюанс. Когда пара заключала брак, один из молодоженов был мужчиной, второй — женщиной. Все по закону. Адвокат Павел Руснаков обращает внимание, что на этапе заключения брака между представителями одного пола признать это действо незаконным можно. Но уже после того, как союз закреплен — нет.