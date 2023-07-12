«Двое мужчин в браке?»: сохранили ли брак супругам, один из которых сменил пол?

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Уникальное дело слушается в Тюмени. При пером рассмотрении в суде, брак тюменцев признали незаконным. Основание — один из них сменил пол и захотел изменить соответствующую графу в паспорте. Прокуратура Тюменской области убеждена в том, что этот брак недопустим. Но адвокат пары Павел Руснаков убежден, что это невозможно — в России еще нет соответствующего закона.
Сегодня состоялось судебное заседание на котором рассматривалась апелляционная жалоба супругов, брак которых хотели расторгнуть. Суд и на этот раз счел развод двух тюменцев, которые теперь оба являются женщинами, необходимостью. В основу решения легло семейное законодательство, в котором брак трактуется, как союз мужчины и женщины.
Но есть нюанс. Когда пара заключала брак, один из молодоженов был мужчиной, второй — женщиной. Все по закону. Адвокат Павел Руснаков обращает внимание, что на этапе заключения брака между представителями одного пола признать это действо незаконным можно. Но уже после того, как союз закреплен — нет.
«Конституция также декларирует то, что брак — это союз мужчины и женщины. Однако у нас в стране нет закона, на основе которого пару, которая в какой-то момент стала однополой, можно развести. Наш закон пока лишь запрещает вступать в брак представителям одного пола. А потому решение о разводе незаконно — закона ведь не существует», — объясняет Руснаков.
В статье 16 Семейного кодекса, где прописаны условия для расторжения брака, нет основания — смена пола. Хотя оно вскоре может появится, на что указал адвокат в ходе сегодняшнего заседания. Руснаков предложил отложить развод до принятия поправки, ибо вчера комитет Госдумы по вопросам здоровья одобрил введение графы об аннулировании брака случае, если один из супругов сменил пол.
Однако тюменский суд откладывать развод не счел необходимым. Решение суда об аннулировании союза, принятое ранее, осталось действительным.
Стоит отметить, что уже завтра, 13 июля, Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, который предусматривает запрет на смену пола. Исключением из этого запрета, в случае его принятия, будут лишь случаи врожденный аномалий.
Адвокат Руснаков допускает, что развести тюменскую пару могли из-за сложившейся в России обстановки, связанной с указанными выше законопроектами и уже принятым запретом на пропаганду ЛГБТ. Отметим, что развод тюменцев, один из которых — трансгендер, стали называть первым в России ЛГБТ-делом, пусть лишь формально, так как данная статья в деле не фигурировала.
Тюменские юристы, рассуждая об этом деле, в большинстве также предполагают, что развод основывался скорее не на существующем законодательстве, а на обстановке и тенденциях законодательной сферы.
«Вполне очевидно, что сейчас в России хотят подавить любые проявления ЛГБТ-движения. И сохранить такой брак, да еще и после того, как ситуация получила резонанс — невозможно, это создаст совсем не нужную, на фоне всех новых законов, картину. У людей возникнет слишком много вопросов», — говорит юрист.
С ним согласен и адвокат по бракоразводным делам. Однако у него возник вопрос — зачем это дело намеренно сделали таким громким?
«Насколько мне известно, факт этого развода — не инсайд журналистов. Это все закрутилось с подачи силовиков, эту информацию в мир отправили намеренно. Хотя вполне могли и не выпускать релизов и провести все без лишней шумихи. Скорее всего нужен был прецедент», — предполагает адвокат.
Напомним, что об инцидента сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. В релизе было указано, что тюменец, сменивший пол, подал заявление о смене соответствующей графы в паспорте. Этот документ попал в руки сотруднику силовику, который и инициировал разбирательство по делу.
Многие тюменские юристы убеждены, что законы, запрещающие союзы однополых (а когда-то разнополых) людей в России будут приняты. И после подписания документов вполне может пойти волна проверок, последствия которых должны будут показать закон в действии. Ведь тогда к основаниям развода супругов вопросов уже не будет.