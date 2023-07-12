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Два человека получили травмы в ДТП с автобусом под Тюменью

12 июля 2023, 09:20
Фото: ЧС Тюмень
Трагедия произошла в первом часу дня на 310 км федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень.
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ДТП

Здесь столкнулись рейсовый автобус с автомобилем «Тойота Ипсум». Автобус ехал из Тюмени в Талицу.

По предварительной информации, за рулём общественного транспорта находился 40-летний мужчина, который не выдержал безопасную дистанцию до легкового автомобиля.

Пассажиры автобуса не пострадали, однако травмы получили водитель и пассажирка авто.

Ранее «Наш город» писал, что вчера из окна многоэтажного дома выпала тюменка 1982 года рождения. К сожалению, она погибла.

Тюменка погибла, выпав из окна многоэтажного дома
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#ДТП#Елена Чебоксарова#Федеральная трасса#Автомобилисты#Происшествия#Безопасность на дорогах#Общество#Тюменцы
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