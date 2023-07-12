Два человека получили травмы в ДТП с автобусом под Тюменью

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Здесь столкнулись рейсовый автобус с автомобилем «Тойота Ипсум». Автобус ехал из Тюмени в Талицу.
По предварительной информации, за рулём общественного транспорта находился 40-летний мужчина, который не выдержал безопасную дистанцию до легкового автомобиля.
Пассажиры автобуса не пострадали, однако травмы получили водитель и пассажирка авто.
Ранее «Наш город» писал, что вчера из окна многоэтажного дома выпала тюменка 1982 года рождения. К сожалению, она погибла.