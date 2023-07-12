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Автомобиль с тремя детьми на улетел в кювет на тюменской трассе

12 июля 2023, 13:10
Фото: ГИБДД по Тюменской области
ДТП произошло на 296 км федеральной трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе.
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ДТП

На автодороге столкнулись два автомобиля: «Лада Гранта» и «Форд Фокус».

По предварительным данным, водитель «Форд Фокус» не уступил «Ладе Гранта», движущейсяся по главной дороге. За рулём «Лады» находилась 39-летняя женщина с тремя детьми, самому старшему из них — 13 лет. Водитель получила травмы и была госпитализирована. Дети, к счастью, не пострадали.

В настоящее время на дороге работают автоинспекторы, движение не затруднено, сообщают в региональной ГИБДД.

Ранее «Наш город» писал, что ДТП с участием рейсового автобуса произошло на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. Пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Два человека получили травмы в ДТП с автобусом под Тюменью
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Видео: ГИБДД по Тюменской области
#Елена Чебоксарова#ГИБДД#ДТП#Происшествия#Безопасность на дорогах#Новости тюмени#Тюменцы#Видео
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