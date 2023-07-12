Автомобиль с тремя детьми на улетел в кювет на тюменской трассе

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
На автодороге столкнулись два автомобиля: «Лада Гранта» и «Форд Фокус».
По предварительным данным, водитель «Форд Фокус» не уступил «Ладе Гранта», движущейсяся по главной дороге. За рулём «Лады» находилась 39-летняя женщина с тремя детьми, самому старшему из них — 13 лет. Водитель получила травмы и была госпитализирована. Дети, к счастью, не пострадали.
В настоящее время на дороге работают автоинспекторы, движение не затруднено, сообщают в региональной ГИБДД.
Ранее «Наш город» писал, что ДТП с участием рейсового автобуса произошло на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. Пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля.