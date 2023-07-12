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Андрей Воробьев: В Московской области запустят производство серверов

12 июля 2023, 11:41
Фото: Константин Семенец
В Подмосковье началось производство печатных плат. Цехи конвейерной сборки и поверхностного монтажа уже активно функционируют.

Проект реализуется предприятием «Ядро Фаб Дубна», входящим в компанию «ИКС Холдинг». Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев осмотрели ход строительства и запуск производства, пишет интернет-издание Подмосковье Сегодня.

«На предприятии будет реализован полный цикл производства серверов систем хранения данных, планшетов, клиентских систем и оборудования радиодоступа для мобильных сетей связи. Строительство началось в декабре 2021 года, и уже первая очередь введена в промышленную эксплуатацию. Цех конвейерной сборки и цех поверхностного монтажа успешно запущены, и в настоящее время ведется серийная сборка оборудования», — сообщил губернатор.

Вторую очередь планируется запустить в ноябре, а к концу года предприятие будет работать на полную мощность.

Губернатор добавил, что предприятие будет осуществлять полный цикл производства с высокой степенью локализации. Здесь будут выполняться все технологические процессы, начиная от гальваники и до печати плат. На площадке завода уже создан первый российский планшет под названием KVADRA-T, который работает на собственной операционной системе KVADRA OS.

Завод будет выпускать различное вычислительное оборудование, включая серверы, системы хранения данных, персональные устройства и радиоэлектронные продукты. Общий объем инвестиций в проект составляет 8,3 миллиарда рублей.

«Это предприятие создано многими специалистами, имеющими опыт работы в российских и зарубежных компаниях. Более того, у них есть собственные центры разработки, где работают молодые и активные специалисты, создающие продукцию будущего», — отметил Игорь Щеголев.

Благодаря реализации данного проекта было создано более 300 рабочих мест, и к концу года это число удвоится.

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