Андрей Воробьев: В Московской области запустят производство серверов

Губернатор добавил, что предприятие будет осуществлять полный цикл производства с высокой степенью локализации. Здесь будут выполняться все технологические процессы, начиная от гальваники и до печати плат. На площадке завода уже создан первый российский планшет под названием KVADRA-T, который работает на собственной операционной системе KVADRA OS.