Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
У каждого вида овощных и садовых культур есть свое время для сбора. Тюменская область расположена на западе Сибири, лето здесь короткое и прохладное. Поэтому посевные работы в саду и огороде проводятся позже, чем в ряде других регионов России, — соответственно, смещается и время сбора урожая.
Кроме того, многие садоводы стараются проводить посевные работы и сбор урожая в саду и огороде в соответствии с лунным календарем. В частности, считается, что фрукт, сорванный на убывающей луне, будет дольше храниться, так как движение соков в дереве в это время замедляется.
Время, когда можно начинать сбор картофеля и других корнеплодов, опытные владельцы огородов определяют по пожелтению ботвы — как только та меняет цвет и начинает подсыхать, значит, скоро можно будет начать сбор урожая в огороде. Однако нужно также учитывать, что листья также могут увядать из-за слишком сухой погоды и недостаточного полива.
Ниже представлена таблица сбора овощей в Тюменской области. Значения указаны для сельскохозяйственных культур, высаженных в открытый грунт, тогда как время сбора урожая в теплице и на открытых грядках огорода могут существенно различаться.
|Овощи
|Месяцы сбора урожая
|Июнь
|Июль
|Август
|Сентябрь
|Октябрь
|Ноябрь
|Огурцы
|с III декады
|-
|-
|-
|-
|-
|Морковь
|-
|-
|с II декады
|-
|-
|-
|Капуста
|-
|-
|-
|-
|с II декады
|с II декады
|Картофель
|-
|-
|-
|с II декады
|-
|-
|Чеснок
|-
|-
|-
|с II декады
|-
|-
|Лук
|-
|с II декады
|до конца
|-
|-
|-
|Порей
|-
|-
|-
|с III декады
|с II декады
|-
|Тыква
|-
|-
|с III декады
|-
|-
|-
|Кабачки
|-
|-
|-
|с I декады
|-
|-
|Перец
|-
|-
|с III декады
|-
|-
|-
|Свекла
|-
|-
|с III декады
|до конца
|-
|-
|Помидоры
|-
|-
|с I декады
|-
|-
|-
|Зелень
|с II декады
|-
|-
|-
|-
|-
В Тюменской области лучше всего растут яблоня, груша, вишня и слива. Правда, сорта для разведения этих деревьев в садах нужно выбирать устойчивые к холодам и скороспелые.
Из таблицы ниже вы можете узнать примерные сроки сбора урожая с плодовых деревьев и кустов в саду.
|Фрукты и ягоды
|Месяцы сбора урожая
|Июнь
|Июль
|Август
|Сентябрь
|Октябрь
|Ноябрь
|Яблоки
|-
|-
|-
|с III декады
|-
|-
|Груши
|-
|с III декады
|-
|-
|-
|-
|Вишня
|-
|с III декады
|-
|-
|-
|-
|Слива
|-
|-
|с III декады
|весь месяц
|-
|-
|Абрикосы
|-
|с I декады
|-
|-
|-
|-
|Виноград
|-
|-
|-
|с III декады
|-
|-
|Смородина
|-
|с II декады
|-
|-
|-
|-
|Крыжовник
|-
|с III декады
|-
|-
|-
|-
|Облепиха
|-
|-
|с III декады
|-
|-
|-
|Клубника
|-
|с II декады
|-
|-
|-
|-
|Малина
|с III декады
|-
|-
|-
|-
|-
|Калина
|-
|-
|-
|с III декады
|весь месяц
|весь месяц
Основные отличия погреба от подвала — в месте расположения и назначении. Подвал находится под домом, и его можно использовать в самых разных целях, от организации там склада вещей до обустройства мастерской или даже сауны. А погреб устраивается вне дома с целью хранить в нем урожай из сада и огорода после окончания сезонного сбора.
Чтобы урожай овощей и плодов после сбора, а также семена для посева в саду и огороде на будущий год благополучно пережили зиму, хранилище необходимо заранее подготовить: очистить от мусора и остатков прошлогоднего урожая, проветрить, просушить и провести дезинфекцию.
Продезинфицировать помещение для хранения фруктов и овощей после сбора в саду и огороде можно при помощи крепкого раствора калиевой соли марганцовой кислоты (в просторечии — марганцовки), окуривания серой, побелки стен и поверхности стеллажей специальным известковым составом с добавлением медного купороса и других средств.
Кроме того, в ходе подготовки помещения для хранения урожая из собственного сада и огорода после его сбора нужно проверить стены погреба и стеллажи на предмет дефектов и повреждений и в случае обнаружения таковых отремонтировать их, а заодно продумать защиту продукции сада и огорода от вредителей.
Для утепления погреба с целью защиты урожая из своего сада и огорода от сильных морозов можно использовать пенопласт или обычную солому (сено). Сухой травой обкладываются емкости с урожаем из сада и огорода. Главное, чтобы к овощам и плодам после сбора при этом полностью не перекрывался доступ воздуха, иначе может запуститься процесс гниения.
Урожай из сада и урожай с огорода следует хранить отдельно друг от друга, поэтому перед загрузкой погреба нужно позаботиться об устройстве в нем обособленных отсеков для разных видов плодоовощной продукции.
Если устройство погреба на собственном участке не представляется возможным, урожай из собственного сада и огорода можно разместить на хранение на балконе или в подвале гаража. Главное, чтобы температура в импровизированном хранилище не опускалась ниже плюс 2-3 градусов.
Если же место в саду или на огороде есть, но устраивать стационарный погреб не хочется или нет возможности, можно обустроить бурт (специально оборудованное временное хранилище под землей) или же просто выкопать яму, сложить туда урожай после сбора в саду и огороде, обложить сверху соломой и засыпать слоем земли.
Для защиты от вредителей в последних двух случаях опытные огородники рекомендуют использовать мелкую металлическую сетку.
Чтобы урожай после сбора в саду и на огороде сохранился свежим максимально длительное время, необходимо при обустройстве овощехранилища придерживаться ряда несложных правил.
Так, картофель, свеклу и морковь после сбора в огороде в идеале лучше всего хранить при температуре плюс два-четыре градуса. При этом небольшое понижение температуры допустимо, но важно следить, чтобы она не пересекла нулевую отметку, так как в этом случае корнеплоды могут подмерзнуть.
В качестве тары для хранения овощей с огорода лучше всего выбирать емкости и упаковку из натуральных дышащих материалов: холщовые мешки, деревянные ящики или картонные коробки. Сами корнеплоды должны быть целыми (без повреждений) и сухими, а листья и ботву нужно перед этим срезать.
Кабачки на зиму лучше собирать с грядок огорода слегка недозрелыми — так они дольше пролежат. После сбора их нужно очистить от земли (но не мыть!), подсушить на воздухе и разложить в месте хранения на расстоянии друг от друга. Для предотвращения гниения обрезанный хвостик кабачка можно обработать парафином.
Репчатый лук и чеснок после сбора в огороде также необходимо хорошенько просушить. Хранить луковицы нужно в помещении с хорошей вентиляцией, при температуре от нуля до минус трех градусов и влажности 75 — 80%. Такой способ обеспечивает сохранность этих овощей с огорода на срок до девяти месяцев.
Капусту тоже хранят в проветриваемых помещениях при температуре от плюс одного до минус одного градуса и влажности в пределах 85 — 95%. Кочаны нужно располагать в ящиках или на полках так, чтобы они не касались друг друга.
При сборе урожая яблок сорванные плоды нельзя оставлять в саду на солнце, их нужно сразу перенести в затененное и прохладное место. Важно, чтобы яблоки были неповрежденными, нельзя удалять и плодоножку. Кроме того, яблоки из собственного сада не следует мыть, так как природный налет на фруктах служит им естественной защитой.
Хранить яблоки из своего сада желательно в ящиках или коробках, где они должны лежать так, чтобы не соприкасаться. Лучше всего будет переложить плоды соломой или опилками и не допускать попадания на них влаги.
Оптимальная температура в хранилище для урожая из сада и огорода не должна опускаться ниже плюс одного-двух градусов, а влажность — держаться на уровне 80 — 90%.