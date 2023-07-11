Время, когда можно начинать сбор картофеля и других корнеплодов, опытные владельцы огородов определяют по пожелтению ботвы — как только та меняет цвет и начинает подсыхать, значит, скоро можно будет начать сбор урожая в огороде. Однако нужно также учитывать, что листья также могут увядать из-за слишком сухой погоды и недостаточного полива.