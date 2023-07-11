Врачи боролись до последнего: погиб мотоциклист, попавший в выходные в ДТП

Ранее «Наш Город» писал, что авария с участием мотоциклиста и легкового автомобиля произошла в Тюмени 8 июля около 12 часов ночи на Московском тракте, 130. По предварительным данным, 69-летний водитель Nissan, при повороте не пропустил водителя мотоцикла. Произошло столкновение, и иномарка загорелась. В ДТП травмы получили оба водителя. 31-летний мотоциклист был доставлен в больницу в критическом состоянии.