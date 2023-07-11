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Врачи боролись до последнего: погиб мотоциклист, попавший в выходные в ДТП

11 июля 2023, 09:14
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

В Тюмени погиб мотоциклист, попавший в ДТП на Московском тракте

Водитель мотоцикла, попавший жесткое дорожно-транспортное происшествие в субботу вечером на Московском тракте, скончался.
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Тюмень
«Медицинский персонал ОКБ №2 до последнего боролся за жизнь тюменца, находившегося в крайне тяжёлом нестабильном состоянии. К сожалению, травмы оказались слишком серьезными. Приносим глубокие соболезнования родным и близким пострадавшего», — сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения по Тюменской области.

23 мая тюменцу исполнился 31 год.

Накануне по социальным сетям была распространена информации о том, что для пострадавшего в аварии мотоциклиста, Алексея Ватолина, требуется кровь. Однако в ОКБ № 2 информацию о дефиците крови опровергли.

Фото: ЧС Тюмень
«В медучреждении имеется необходимый запас крови. Если пациенту необходимо переливание крови, то он её получает в необходимом объеме. Родственникам пациентов, поступающих с травмами даются стандартные рекомендации, что они могут сдать кровь на добровольной основе для пополнения базы доноров крови», — пояснили медики.

Ранее «Наш Город» писал, что авария с участием мотоциклиста и легкового автомобиля произошла в Тюмени 8 июля около 12 часов ночи на Московском тракте, 130. По предварительным данным, 69-летний водитель Nissan, при повороте не пропустил водителя мотоцикла. Произошло столкновение, и иномарка загорелась. В ДТП травмы получили оба водителя. 31-летний мотоциклист был доставлен в больницу в критическом состоянии.

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