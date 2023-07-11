Воробьев: Подмосковье вошло в топ рейтинга по эффективности промышленной политики

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, регион добился столь высоких показателей в значительной мере благодаря взаимодействию с Министерством промышленности и торговли РФ. В качестве примера Андрей Воробьев привел работу Фонда развития промышленности. Примерно 32 млрд рублей финансирования было привлечено в регион благодаря поддержке этой организации. Средства направили на реализацию тридцати трех проектов. Говоря о мерах поддержки, губернатор упомянул также о промышленной ипотеке и «Подмосковье индастриал», пишет издание «Подмосковье сегодня».
По словам Андрея Воробьева, динамично развивающиеся предприятия и инвесторы региона внесли большой вклад в успешную реализацию промышленной политики Московской области.
Отдельное внимание было уделено экспортному потенциалу. По мнению губернатора области, данное направление нужно сделать более понятным и доступным для субъектов промышленного сектора региона.
Производимые товары должны отличаться конкурентоспособностью, которой можно достичь при условии, что предприятия будут открыты для инновационных решений.
151 проект импортозамещения реализуется сегодня в Московской области при поддержке министерства. Их стоимость составляет порядка 136 миллиардов рублей. В перспективе в регионе появится примерно 16 500 новых рабочих мест. Напомним, что в 2022 году в Подмосковье запустили 21 предприятие, в планах на 2023 год — запуск 50 промышленных производств.
В рамках выставки «ИННОПРОМ-2023» власти региона официально договорились о сотрудничестве с белорусским холдингом «АМКОДОР». Кроме этого, Андрей Воробьев рассказал о таком важном направлении, как кадровое обеспечение. Предприятиям необходимо сотрудничать с учебными заведениями, чтобы решить вопрос привлечения компетентных специалистов на производство. Для этого область заключила девяносто девять соглашений с подмосковными учебными заведениями, на базе которых будут готовить таких специалистов.
Стоит отметить, что Московская область стала первым регионом в России, где запустили промышленную ипотеку. Предложением воспользовалось уже восемь компаний. Совокупный объем кредитования для них составил 1,6 млрд рублей. Сорок заявок на 10 млрд сейчас находятся в процессе рассмотрения.
На инвестиционном портале Московской области предприниматели региона могут воспользоваться предусмотренными для них мерами поддержки.
Губернатор Андрей Воробьев отметил, что инвесторы и промпредприятия дали высокую оценку такому формату взаимодействия и выразили намерение о его использовании в дальнейшем.