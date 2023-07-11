Воробьев: Подмосковье вошло в топ рейтинга по эффективности промышленной политики

В рамках выставки «ИННОПРОМ-2023» власти региона официально договорились о сотрудничестве с белорусским холдингом «АМКОДОР». Кроме этого, Андрей Воробьев рассказал о таком важном направлении, как кадровое обеспечение. Предприятиям необходимо сотрудничать с учебными заведениями, чтобы решить вопрос привлечения компетентных специалистов на производство. Для этого область заключила девяносто девять соглашений с подмосковными учебными заведениями, на базе которых будут готовить таких специалистов.